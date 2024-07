The Witcher 3 Wild Hunt est sorti il y a déjà plus de neuf ans ! En 2022, le jeu s'est offert un rajeunissement avec une mise à jour gratuite disponible sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Depuis peu, les moddeurs se sont aussi penchés sur le RPG de CD Projekt Red afin d'ajouter de nouvelles quêtes. Des ajouts bien entendu accessibles gratuitement à tout le monde, sous réserve d'y jouer sur PC. Si vous n'êtes pas sur cette plateforme, rassurez-vous, vous n'avez pas encore tout vu du titre.

The Witcher 3 est plein de secrets à découvrir

Même 9 ans après le lancement de The Witcher 3, des fans ont découvert un secret majeur en déterrant du contenu coupé grâce à l'outil de modding. Une fin abandonnée qui implique le personnage de Yennefer et la Loge des Magiciennes. Et si ce n'était pas le seul easter egg ? Dans une interview, Pawel Sasko, qui a développé les quêtes de The Witcher 3 Wild Hunt, ainsi que celles de Cyberpunk 2077, a fait une révélation. Bien que des joueurs et joueuses soient revenus sur le jeu avec la mise à jour de nouvelle génération, et que d'autres aient pris le train en marche, il y a des choses qui n'ont jamais été aperçues encore.

Je suis certain qu'il y en a [des choses à découvrir]. J'ai deux trois exemples en tête que je n'ai jamais vus. Il faut juste beaucoup de temps aux joueurs pour découvrir certains easter eggs et détails cachés dans The Witcher 3. Certains ont été trouvés sept ans après la sortie du jeu de base. Ce n'est qu'au lancement de l'édition complète, du patch next-gen, que des gens découvert des choses. [...] Nous avons inclus de nouveaux éléments, mais certains ont toujours été là. C'est simplement que personne ne les a vraiment dénichés.

a déclaré Pawel Sasko au podcast Flow Games. Et pour celles et ceux qui sont toujours sur Cyberpunk 2077, ou vont se lancer dans l'aventure, il y a également des secrets encore bien cachés. Vous n'avez plus qu'à relancer The Witcher 3 pour partir à la chasse aux easter eggs !

Crédits : Steam.

Source : Flow Games Podcast.