Les excellents mods de The Witcher 3 sont légion... et les bons épisodes de la série Netflix un peu moins. Alors les moddeurs se sont dit : pourquoi ne pas mélanger les deux ?

Ainsi, une vidéo de The Witcher 3 moddé nous permet de voir ce que donne le jeu avec les acteurs de la série Netflix. Une compilation de mods a donc été utilisée pour nous proposer le meilleur mélange des deux adaptations. On vous laisse juger du résultat.

La série Netflix : The Witcher 3 Edition

Avec The Witcher 3 sorti en 2015, CD Projekt RED a réalisé deux exploits. D'abord, nous avons eu droit à l'un des meilleurs RPG en monde ouvert de tous les temps. Ensuite, le jeu a permis d'immensément populariser les livres The Witcher du romancier polonais Andrzej Sapkowski. En 2019, c'est Netflix qui prend la suite avec une série de sa création. Le casting se montrait convaincant, avec notamment l'iconique Geralt de Riv incarné par le passionné Henry Cavill. En marge d'une collaboration entre CD Projekt RED et Netflix avec du contenu gratuit pour The Witcher 3, des fans se sont aussi amusés à appliquer le visage des acteurs sur leurs personnages dans le jeu.

La suite de la série, on la connaît malheureusement. Henry Cavill a quitté le navire après la saison 3 en raison d'un profond désaccord avec les showrunners. Ceux-ci auraient selon lui profondément manqué de respect envers les romans originaux. Et à de nombreux égards, difficile de lui donner tort. Heureusement pour les fans, il est possible de faire jouer les talentueux acteurs de la série dans le jeu, histoire de garder d'eux un souvenir plus reluisant. La vidéo ci-dessous, intitulée « POV : la série Netflix était en fait bien », illustre très bien le très convaincant travail des moddeurs. Attention toutefois, elle divulgâche massivement la fin du jeu. Nous vous conseillons donc de la découvrir par vous-même (par pitié, rendez vous service et jouez à ce chef d'œuvre si ce n'est pas déjà fait !), avant de regarder cette vidéo.

Une belle liste de mods pour reproduire l'expérience

Si toutefois vous avez envie de (re)faire The Witcher 3 avec les acteurs de la série Netflix, vous trouverez ci-dessous la liste complète des mods préconisés. Chaque mod disposera d'ailleurs de sa propre ancre de lien vers Nexus Mods, afin de vous faciliter la tâche.

Si vous vous lancez dans le modding du jeu, suivez bien les instructions spécifiques à chaque mod. Et au passage, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour saluer le travail passionné de leurs créateurs !