Il y a environ deux mois, CD Projekt Red a mis à disposition des moddeurs le REDkit, un outil précieux pour The Witcher 3 : Wild Hunt. Cet add-on gratuit offre aux moddeurs une maîtrise inédite du jeu, permettant la création de contenus impressionnants. Forcément, certains ont pu faire de vraies petites folies. Exemple :

Un créateur de personnages dans The Witcher 3

Récemment, un nouveau mod intitulé Custom Player Characters a fait son apparition, offrant aux joueurs la possibilité de créer leur propre personnage pour explorer l'univers de The Witcher 3. Ce mod, publié par nikich340 sur Nexus Mods, donne aux utilisateurs la liberté de construire un personnage entièrement personnalisé. Vous pouvez choisir d'incarner une sorcière, un autre sorceleur ou toute autre identité de votre choix. Grâce aux fonctionnalités de création de personnages débloquées par le mod soutenu par le REDkit, il est possible de changer complètement d'apparence et même de modifier la voix de Geralt en utilisant d'autres mods axés sur les voix, permettant par exemple d'adopter une voix féminine.

Le mod ne s'arrête pas là : il utilise également de nouvelles animations re-ciblées pour rendre les mouvements des corps féminins plus réalistes. Si vous optez pour incarner une sorcière, vous aurez accès à un système de combat magique inédit, avec des sorts qui s'améliorent au fur et à mesure de leur utilisation. Le mod Custom Player Characters est l'un des plus ambitieux jamais créés pour The Witcher 3. Il permet aux joueurs de vivre l'aventure de manière totalement nouvelle, en laissant libre cours à leur imagination. Cette innovation transforme profondément l'expérience de jeu, offrant des possibilités quasi illimitées de personnalisation.

Un nouvel horizon pour les joueurs

Avec le REDkit, CD Projekt Red a ouvert de nouvelles perspectives pour les moddeurs et les joueurs de The Witcher 3. L'ajout de ce mod de création de personnages permet de renouveler l'intérêt pour le jeu et d'explorer l'univers riche de The Witcher sous un angle inédit. Que vous soyez un vétéran du jeu ou un nouveau venu, ce mod offre une occasion unique de redécouvrir The Witcher 3 : Wild Hunt avec un personnage qui vous ressemble.

Source : Nexus Mod