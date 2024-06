Le chantier The Witcher 4 n'entrera en production que cette année, et la sortie est donc encore lointaine. Néanmoins, Geralt de Riv est prêt à faire son retour dans quelques semaines.

Maintenant que CD Projekt Red a annoncé la fin de Cyberpunk 2077, l'ensemble des équipes va pouvoir se consacrer à Cyberpunk 2 et tous les autres projets en cours. Parmi eux, il y a bien entendu The Witcher 4. « À l'heure actuelle, plus de 400 personnes sont mobilisées sur ce jeu, et nous prévoyons de passer à la phase de production dans la seconde moitié de l'année » a déclaré Piotr Nielubocwicy, directeur financier du studio. Rendez-vous probablement en 2026 au minimum, mais la licence ne va pas rester au repos pour autant.

Un autre projet pour The Witcher

Le sorceleur a plus que jamais la cote et est très sollicité. Dark Horse Comics a annoncé la sortie d'une BD The Witcher The Edge of the World, qui se base sur l'une des premières histoires courtes du roman Le Dernier Vœu d'Andrzej Sapkowski, pour le 8 janvier 2025. L'année prochaine, à une date encore inconnue, il y aura aussi la saison 4 de la série Netflix avec Liam Hemsworth pour remplacer Henry Cavill. Et c'est sans compter tous les jeux de la saga en développement au sein de CD Projekt Red ou de studios partenaires. Mais la franchise a une autre surprise qui devrait plaire à des millions de joueurs.

The Witcher débarque dans le jeu Naraka Bladepoint plus tard cette année. Quand et comment, cela reste à définir, mais Geralt de Riv arrive dans le battle royale qui a atteint les 40 millions de joueurs en novembre 2023. Une collaboration très inattendue qui prendra la forme d'un DLC. Est-ce que ce sera un héros à part entière ou un simple costume avec l'apparence du personnage de The Witcher ? C'est la question que l'on se pose après la révélation de ce partenariat par 24 Entertainment et NetEase. Comme vous le verrez dans le trailer, Naraka Bladepoint recevra également la visite de Lara Croft de Tomb Raider. Cette mise à jour troisième anniversaire sera aussi l'occasion d'avoir une nouvelle carte, un héros et une arme supplémentaires.

Si vous voulez du neuf sur The Witcher, vous pouvez vous tourner vers un (très) court-métrage d'animation réalisé par Lihtar Studios. Il met en image la nouvelle avec Geralt et Nivellen, un noble métamorphosé en monstre à la suite d'une malencontreuse malédiction.