Les fans de Geralt de Riv ont de quoi se réjouir. Dark Horse Books vient d'annoncer la sortie prochaine de The Witcher: The Edge of the World, une bande dessinée qui ramène les lecteurs aux premières aventures du célèbre sorceleur. Adaptée par l'écrivain Magdalena Salik, avec les illustrations de Tommaso Bennato, les couleurs de Chris O'Halloran et le lettrage de Hassan Otsmane-Elhaou, cette nouvelle œuvre promet de captiver les amateurs de l'univers de The Witcher.

The Witcher en BD

The Witcher: The Edge of the World est tiré de l'une des premières histoires courtes de la collection Le Dernier Vœu d'Andrzej Sapkowski. Ce récit met en lumière les débuts de Geralt, alors qu'il découvre des vérités surprenantes sur la nature des démons. Geralt, accompagné de son fidèle barde Jaskier, se trouve à la périphérie du monde connu, confronté à des histoires de monstres et de superstitions locales. Cependant, ce qui semblait être de simples récits se transforme rapidement en réalité lorsque Geralt est sollicité pour se débarrasser d'un démon sans le tuer, un défi qui défie toutes ses connaissances.

Magdalena Salik, l'écrivaine derrière cette adaptation, exprime son affection particulière pour cette histoire. Selon elle, The Edge of the World se distingue par ses personnages diversifiés et inattendus. Cette histoire, plus qu'une simple quête fantastique, joue avec les notions établies de héros et de méchants. Les adaptations de The Witcher par Dark Horse sont créées en étroite collaboration avec CD Projekt Red, les développeurs des jeux. Cette synergie assure une fidélité à l'esprit de la série tout en offrant une nouvelle dimension aux histoires originales. L'artiste Tommaso Bennato exprime également son enthousiasme pour ce projet, mentionnant le plaisir qu'il a eu à enrichir le design des personnages, notamment le Sylvan, avec des éléments naturels comme des feuilles et des champignons.

Alors que cette BD The Edge of the World promet d'apporter une nouvelle profondeur aux aventures de Geralt, l'univers de The Witcher continue de s'étendre. CD Projekt Red travaille déjà sur le prochain opus de la série de jeux, provisoirement nommé Polaris, qui devrait entrer en production complète cette année. Bref, l'avenir semble radieux pour The Witcher.