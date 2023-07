The Walking Dead a de nouveau le vent en poupe et vous pouvez d'ors et déjà préparer l'arrivée de la série Daryl Dixon qui arrive très bientôt sur nos petits écrans.

Après un moment de calme pour The Walking Dead tout s'enchaine à nouveau chez les zombies. Ainsi, en plus de Dead City récemment qui permet un beau retour en grâce de l'œuvre, notamment grâce aux très charismatiques personnages de Maggie et Negan, c'est bientôt au tour de Daryl Dixon de vous faire oublier les déconvenues du passé. On vous dit tout.

The Walking Dead...en France

Malgré quelques saisons en dent de scie, The Walking Dead a réussi le pari de réconcilier tout le monde avec Dead City. Et la franchise compte bien en faire autant avec ses épisodes sur Daryl Dixon qui devraient être un véritable vent de fraicheur. Puisque comme vous savez surement, le scénario nous emmènera en France, avec notamment plusieurs moments clés à Marseille mais aussi bien évidemment à Paris. Changement de paysage, changement de personnages et changement de ton. Finalement seul ce bon vieux Daryl continuera de faire la liaison avec le passé. La bonne nouvelle c'est qu'il ne reste plus beaucoup à attendre pour en profiter puisque le tout sera disponible le 10 septembre prochain sur AMC.

C'est quoi la suite ?

Outre Dead City qui est en cours de diffusion et Daryl Dixon qui débarque le 10 septembre, The Walking Dead doit aussi nous faire profiter d'une mini-série en 6 épisodes sur Rick et Michonne. Initialement il devait s'agir d'une trilogie de films avant que la production change d'avis. Il devait s'agir du retour de l'un des personnages les plus appréciés de l'œuvre : Rick Grimes. Pour le moment ce sont les seuls projets The Walking Dead en route et on ne sait pas encore si l'on aura l'occasion de revoir tous les personnages de nouveau ensemble. D'autant que dans le lot il y a tout de même Judith Grimes, qui n'est autre que la fille de Rick. Pour rappel, la série a été diffusée pour la première fois le 31 octobre 2010 sur la chaîne AMC aux États-Unis et malgré ses qualités, certaines saisons ont été critiquées pour des rythmes inégaux et des développements de personnages moins convaincants. Forcément en raison de cette usure, certains téléspectateurs ont perdu de l'intérêt, d'où l'intérêt pour les spin-off de donner un nouveau souffle. Reste à voir si cela sera suffisant mais pour le moment Dead City fait un très beau carton.

Comptez-vous regarder la série qui repose sur Daryl Dixon ainsi que Dead City ? Dites nous dans les commentaires.