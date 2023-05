La série The Walking Dead revient plus forte que jamais avec son spin-off dont vous pouvez admirer le trailer final. Ca envoie du lourd!.

The Walking Dead est une série qui a suivi toute une génération. Il faut dire que le tout premier épisode date tout de même du 31 octobre 2010. Depuis de l'eau est passée sous les ponts et les différentes saisons de la série originale sont un peu en dents de scie en terme de qualité. Mais cette fois The Walking Dead semble revenir plus fort que jamais avec Dead City qui se concentre sur les personnages de Negan et Maggie.

Le meilleur personnage de Walking Dead a sa série

Negan est un personnage emblématique de la série télévisée The Walking Dead, c'est le moins que l'on puisse dire. Il est apparu pour la première fois dans l'épisode final de la sixième saison, "Last Day on Earth", et il est joué par le charismatique acteur Jeffrey Dean Morgan. Depuis, c'est l'un des protagonistes les plus populaires. Bien qu'il soit souvent dépeint comme un méchant à l'origine, très vite il devient l'un des héros les plus appréciés. Assez en tout cas pour proposer une série spin-off sur lui et sa sempiternelle rivale, Maggie. Autre personnage phare de la série et surement l'un des rôles féminins les plus forts.

De belles surprises

The Walking Dead Dead City change de décor et nous fait quitter la Géorgie pour la bonne vieille ville de New York. Vous pouvez d'ailleurs en avoir un bel aperçu dans la toute première bande annonce ci-dessous. De belles promesses pour une série qui commençait à tourner en rond selon certains. Un changement de ton qui fait du bien d'autant que la série introduit aussi... de nouveaux infectés. Une grande première qui change du classique marcheur lent. Nous serions dans un jeu vidéo on aurait affaire ici à ce que l'on appelle communément un boss.

Le tout sera disponible sur AMC à partir du 18 juin.

Les autres projets The Walking Dead

L'autre spin-off à venir c'est The Walking Dead : Daryl Dixon, qui comme son nom l'indique se concentre sur le personnage joué par Norman Reedus. Celle-ci se déroulera en France (notamment dans le sud et à Paris) et elle est désormais prévue pour la fin de l'année 2023 pour sa diffusion. Nous aurons aussi le droit à une ultime série qui concerne évidemment Ricket Michonne, et qui arrivera en 2024.