Depuis quelques jours, le tournage d'un des spin-off de The Walking Dead a débuté dans la capitale. Plus précisément il s'agit de la série The Walking Dead : Daryl Dixon qui a pour objectif de se centrer sur le personnage culte de la saga, amateur d'arbalètes et de motos. Il s'agit d'un des nombreux projets TWD actuellement en route sur petit écran mais le premier à se dérouler en France et donc aussi à Paris.

Daryl dans une rue parisienne, vraiment ?

Photo du tournage

La vidéo a fait le le buzz sur internet, en effet une américaine expatriée à Paris a eu l'opportunité (?) de tomber sur des zombies en bas de sa fenêtre, directement dans sa rue. Alors qu'elle tentait de sortir de chez elle, les zombies lui ont indiqué la sortie du lieu de tournage. Cocasse. La vidéo en question est visible sur le réseau social TikTok à cette adresse et elle fut même partagée par l'interprète de Daryl, Norman Reedus en personne. C'est une réalité, le tournage de la série bat son plein.

Paris et la Normandie

Au casting de celle-ci on retrouvera aussi l’actrice française Clémence Poésy, Anne Charrier, Eriq Ebouaney, Laika Blanc-Francard, Louis Puech Scigliuzzi et Romain Levi. Si pour le moment le synopsis n'est pas très clair on sait seulement que Daryl se retrouve pour une raison encore inconnue en France. D'ailleurs outre Paris, on sait qu'une partie du show se déroule aussi dans le sud de l'Héxagone, notamment Martigues.

Plus tard dans le courant du mois de mars, la série The Walking Dead Daryl Dixon devrait aussi effectuer un tournage en Normandie (et non en Bretagne) au Mont St Michel. De quoi faire rayonner la France grâce à une série culte qui devrait sortir cette année 2023.

L'autre série en route c'est The Walking Dead : Dead City, dans laquelle on aura l'opportunité de revoir le personnage de Maggie (Lauren Cohan) et Negan (Jeffrey Dean Morgan) au cœur de New York. Et c'est sans compter l'ultime série qui concerne évidemment Rick et Michonne et qui débarquera en 2024.