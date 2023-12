The Puckly Squire, pépite indépendante à devenir, a profité du dernier évènement de Devolver Digital pour se montrer une nouvelle fois et ça donne quand même vachement envie non ?

Devolver n’a oublié personne pour Noël et a décidé de tenir un petit live totalement barré (comme d’habitude) pour parler de ses prochaines sorties. Parmi celles-ci, on l’espère, futures petites pépites, il y a The Plucky Squire, un jeu de plateforme atypique qui devrait faire un peu de bruit à sa sortie avec son univers atypique et sa proposition plus qu’alléchante.

The Puckly Squire, des airs d'Its Takes Two en solo ?

Le jeu indépendant a profité de ce nouvel événement pour se montrer encore une fois avec une séquence de gameplay qui met clairement l’eau à la bouche. Le jeu nous plongera dans un univers fantastique où les personnages d’un livre de contes découvrent qu’ils peuvent voyager à travers notre monde et la 3D. Ils partiront alors à la recherche de leurs amis disparus dans ce qui s’annonce comme une épopée artistique surprenante. Le jeu mélange en effet les genres et s’en joue. 2D, 3D, vue isométrique, plateforme, action et certainement un zeste de RPG ici et là.

Dépaysement garanti. Il rappelle en cela It Takes Two d’ailleurs, le GOTY 2021, qui lui aussi nous offrait un voyage fantastique mêlant réalité et féerie. Pas question de coopération toutefois dans The Plucky Squire. Le jeu se fera en solo, en tout cas, à première vue. Quoi qu’il en soit, le jeu semble bien parti pour être une vraie petite révélation de la scène indépendante grâce à son concept et, mine de rien, sa prise de risque intéressante.

Développé par All Possible Futures dont c’est le premier gros projet finalement, The Plucky Squire se fait attendre et ne verra le jour qu’en 2024 sur PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Pas de date de sortie précise pour le moment, il va donc falloir prendre son mal en patience.