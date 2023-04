The Last of Us Part 1 se met une nouvelle fois à jour sur PC et corrige de très nombreux plantages. Les joueurs devraient normalement voir la différence désormais.

The Last of Us Part 1 a de sérieux soucis sur PC, en tout cas, beaucoup de joueurs en ont et malgré les derniers patchs, de nombreux problèmes persistent encore.

Contre toute attente, le portage de l’une des plus grosses licences de Sony signé Naughty Dog, est sorti en catastrophe. Quand bien même la franchise avait le vent en poupe, déjà catapulté par sa réputation, mais aussi galvanisée par le très gros gain de popularité offert par l’explosion de la série The Last of Us de HBO, diffusée sur Prime Video chez nous.

Bien conscient des problèmes, Naughty Dog est aux petits soins et travaille sans répit pour redresser la barre. De nombreux patchs ont déjà été déployés depuis la sortie du jeu et un nouveau vient d’être mis en ligne.

Naughty Dog à la rescousse de son jeu sur PC

Une fois encore, ce sont principalement de gros correctifs qui sont déployer dans cette nouvelle mise à jour PC. On note notamment des améliorations sur toute la partie audio, dont des corrections de bugs et de nouvelles fonctionnalités. Énormément de soucis visuels sont également corrigés, comme un bug qui pouvait afficher certains éléments en basse résolution même si vous jouiez en Ultra, des problèmes graphiques liés à certaines situations spécifiques, etc.

L’interface utilisateur à elle aussi reçue un soin tout particulier et a vu plusieurs de ses bugs majeurs rectifiés.

Les tests sur la durée nous le confirmeront, mais il se pourrait bien que cette fois l’expérience soit nettement améliorée pour la majorité des joueurs. Comme d'habitude, nous vous déposons ici l'essentiel des notes de patch partagées par Naughty Dog.

Outch mon pauvre Joel

Notes de patch 1.0.3 The Last of Us sur PC

Général

Ajout de nouvelles options de compatibilité audio ( à retrouver dans Options > Audio > Compatibilité) Nouveau mode de sortie et option pour modifier la latence



Mise à jour des commandes du clavier et de la souris pour permettre aux joueurs de réaffecter les touches fléchées

Mise à jour de l'interface utilisateur (UI) de manière à ce que la progression soit suivie de façon plus uniforme

Problèmes audio corrigés dans les crédits de fin accessibles via le jeu principal, Left Behind ou le menu Extras

Correction d'un crash pouvant survenir lors de la sélection d'un objet de collection dans le sac à dos, puis en essayant de redémarrer ou de quitter le jeu

Correction d'un crash qui pouvait survenir en étant assis (pendant de longues périodes) ou en entrant dans des zones de combat.

Rectification d'un problème où la qualité des textures pouvait être inférieure au paramètre de qualité choisi.

Correction d'un bug où l'interface du sac à dos pouvait ne pas s'afficher correctement après avoir modifié l'échelle de rendu (Options > Affichage > Mise à l'échelle de la résolution > Mode de mise à l'échelle > Échelle de rendu)

Correction d'un problème où un PNJ ennemi pouvait soudainement poser en « T » si Joel effectuait un virage rapide tout en tenant ledit ennemi

Rectification d'un bug où le basculement de la lampe torche du joueur pouvait provoquer un changement visible momentané de l'environnement (clignotement).

Correction d'un bug où l'utilisation de la lampe torche dans des zones très sombres pouvait donner l'impression que l'éclairage avait des problèmes.

Correction d'un problème où l'éclairage et le brouillard pouvaient apparaître avec une résolution inférieure avec des paramètres en Ultra.

Rectification d'un bug où l'interface utilisateur qui affiche l'utilisation de la VRAM ne se mettait pas correctement à jour lors de la réduction de la résolution.

Correction d'un problème où les reflets de l'eau pouvaient apparaître corrompus ou pixélisés.

Correction d'un problème où les QTE n'étaient pas affichés correctement (ou pas du tout) sur les petites configurations PC.

Correction d'un problème où se déplacer rapidement à gauche et à droite tout en visant pouvait provoquer des décalages de caméra involontaires

Correction d'un problème où le suivi des objets à collectionner sur Steam et l'Epic Games Store ne correspondait pas au suivi présent dans le jeu, empêchant ainsi le déverrouillage des succès

Rectification d'un bug où, si vous jouez avec des FPS plus élevé, les animations du joueur pouvaient ne pas s'afficher correctement.

Spécifique

[Mode photo] Correction d'un bug où le lecteur n'enregistrait tous les mouvements de caméra demandés.

[Mode photo] Correction d'un problème où l'affichage tête haute (HUD) des statistiques de performances était toujours visible après avoir masqué le menu

[Chapitre 9 et Dépôt de Bus] Augmentation du chargement actif pour réduire les temps de chargement pendant le jeu

[La ville de Bill] Correction d'un bug où les joueurs ne pouvaient plus annuler leur rechargement lorsqu'ils étaient suspendus au piège de Bill.

[Le Barrage de Tommy] Correction d'un problème où l'interaction avec le manuel de formation obligeait le joueur à prendre le pistolet El Diablo et bloquait la caméra.

[L'Université] Rectification d'un bug où, après que Joel ait ouvert la porte, le QTE disparaissait alors qu'il se débattait avec un PNJ ennemi.

[Chapitre 9] Correction d'un problème où un écran de chargement pouvait s'afficher pendant les combats.

[Chapitre 9] Correction d'un problème qui empêchait le joueur de se battre au corps-à-corps avec les poings après le combat contre David.

[Dépôt de Bus] Correction d'un bug où des éléments apparaissaient mal ou disparaissaient.

[New Game+] Correction d'un bug où le mode New Game+ était ignoré lors de la sélection des chapitres.

Vous pourrez également trouver plus de détails concernant ce nouveau patch directement sur le site officiel de Naughty Dog.