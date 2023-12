Après les mauvaises nouvelles sur la série The Last of Us saison 2, le directeur créatif de la licence, Neil Druckmann, tease de potentielles grosses nouveautés.

Maintenant que la grève des scénaristes et des acteurs est terminée, les tournages de films et shows télévisés vont pouvoir reprendre. Toute l'industrie est d'ailleurs en train de planifier tout cela. Dans les nombreux projets à l'arrêt qui vont redémarrer d'ici l'année prochaine, il y a la série The Last of Us. La saison 2 n'est pas attendue avant 2025, au mieux, mais elle fait quand même l'objet de questionnements. Ces nouveaux épisodes seront fidèles au matériel d'origine, mais emprunteront aussi d'autres idées que les équipes de Naughty Dog ont pu avoir.

La série The Last of Us saison 2 et le jeu intimement liés ?

C'est quasiment certain, le tournage de The Last of Us 2 saison 2 va débuter l'année prochaine, mais pas aux dates que le showrunner Craig Mazin avait en tête. La raison s'appelle Pedro Pascal. L'acteur, vu également dans The Mandalorian et Game of Thrones, est obligé de se rendre sur le plateau de Gladiator 2. D'après les bruits de couloir, la production pourrait ne pas commencer avant le 20 février 2024. Une fenêtre qui tient des éventuels pépins sur le film de Ridley Scott ? Peut-être pas.

En attendant que Pedro Pascal soit libre comme l'air, les préparatifs se prolongent et Neil Druckmann, le directeur de la licence et vice-président de Naughty Dog, assure le service après-vente avec des interviews. Dans un entretien avec Entertainment Weekly, il a révélé que des scènes coupées de The Last of Us 2 devraient trouver une place dans la série HBO. Au moins un élément supprimé en cours de route sera dans l'adaptation.

Pour teaser un peu, je dirai qu'il y a au moins un élément d'un niveau coupé qui est prévu pour la série. Toutefois, je tiens à préciser que nous n'avons encore commencé à tourner la saison 2, et que tout est encore susceptible de changer en fonction de ce que nous estimons être le meilleur pour le show. Les niveaux perdus ont pour but d'offrir un aperçu de la version originale de TLOU 2, et de permettre aux fans d'apprécier encore davantage le travail du studio. Via EW.

La série Max TLOU devrait donc mettre en scène certaines séquences abandonnées lors du développement. Ce qui sera justement le cas avec The Last of Us 2 Remastered. Pour l'instant, la diffusion de la saison 2 est fixée à 2025 sans fenêtre précise.

TLOU 3 en développement ?

Neil Druckmann s'est également confié sur The Last of Us 3 auprès d'Entertainment Weekly. Que retenir de cette conversation ? Le secret du prochain jeu de Naughty Dog n'a pas été percé. « Bien évidemment, j'aime profondément cet univers. Et je sais que c'est aussi le cas pour notre studio et nos fans. Mais je n'ai aucun commentaire à faire pour l'instant sur l'avenir de la série, au-delà de TLOU 2 Remastered ». Le directeur créatif joue la carte du mystère, mais a quand même ajouté que plusieurs « autres projets étaient en cours ». Ce que tout le monde savait déjà au final.