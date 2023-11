Après le succès retentissant de The Last of Us en tant que série, spectateurs et fans sont impatients de découvrir la suite. Cependant, il va falloir (encore) faire preuve de beaucoup de patience.

La série très attendue de HBO, The Last of Us, subit un nouveau retard dans le tournage de sa deuxième saison. Ce retard survient juste après la grève des scénaristes qui avait déjà entraîné d'importants changements de calendrier.

Pedro Pascal, principal responsable du retard de The Last of Us ?

En effet, il semblerait que ce nouveau retard soit dû au calendrier de tournage particulièrement chargé de Pedro Pascal, acteur principal de la série, occupé par d'autres projets comme Gladiator 2 et Fantastic Four.

Depuis sa première diffusion en janvier 2023, The Last of Us a rapidement capté l'attention des spectateurs. La diffusion de son dernier épisode en mars a conclu la première saison, s'alignant parfaitement avec la fin du premier jeu sorti en 2013. Les fans sont maintenant impatients de découvrir la saison deux, qui devrait poursuivre les aventures d'Ellie et Joel, comme dans The Last of Us Part II.

Cependant, la manière dont cette histoire sera racontée reste incertaine. Durant la première saison, les scénaristes Neil Druckmann et Craig Mazin ont utilisé leur liberté créative pour apporter des modifications à l'histoire originale du jeu. De nouveaux personnages ont été introduits, des intrigues inédites ont été développées, et certaines scènes ont été complètement omises.

Quelle date de diffusion ?

Il est maintenant suggéré que le tournage de cette seconde saison ait été repoussé au 20 février 2024. Le tournage n'est pas attendu pour se terminer avant le 9 septembre 2024, ce qui implique que la saison deux ne serait accessible qu'en 2025, soit deux ans plus tard. Cette attente prolongée attise l'anticipation des fans comme on peut s'en douter.

Pour mémoire, la série a été créée par Craig Mazin, connu pour son travail sur Chernobyl, et Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo original. Druckmann a également joué un rôle actif dans l'écriture et la production de la série, garantissant une fidélité au matériel source. La série a vu la participation de plusieurs réalisateurs talentueux. Parmi eux, Johan Renck, qui a également travaillé sur Chernobyl, était initialement prévu pour réaliser le premier épisode mais a dû se retirer en raison de conflits d'emploi du temps.

Bien que les chiffres exacts du budget ne soient pas publiquement disponibles, il a été rapporté que la série The Last of Us est l'une des productions les plus coûteuses de l'histoire de la télévision. Selon certaines sources, le coût par épisode pourrait se situer dans le même ordre de grandeur que les saisons tardives de Game of Thrones, ce qui suggère un budget très élevé.