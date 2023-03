Neil Druckmann et Craig Mazin se sont exprimés brièvement sur la saison 2 de The Last of Us. Les sujets abordés : le changement d’actrice pour Ellie et les différences entre le second jeu et la suite de l’adaptation.

La série The Last of Us aura été le grand carton de ce début d’année. Chaque début de semaine, l’adaptation continue de faire grimper les audiences et la première saison arrive déjà à son terme aujourd’hui. HBO Max a sans surprise commandé rapidement une saison 2 qui pourrait arriver plus vite que prévu. Cependant, si la première partie était très fidèle au matériau d’origine, la suite pourrait prendre une nouvelle tournure lors de certains passages.

Bella Ramsey de retour pour la prochaine saison

L'ultime épisode de la saison 1 de la série The Last of Us est désormais disponible sur Amazon Prime Video France. Un final que les fans du jeu ne connaissent que trop bien, mais la saison 2 risque de les surprendre. Lors d'une conférence de presse, IGN et d’autres médias américains ont pu s’entretenir avec Neil Druckmann de Naughty Dog et Craig Mazin, showrunner de l’adaptation. Ils sont d’abord revenus sur la polémique autour de Bella Ramsey. Nombreux sont les spectateurs à espérer un changement d’actrice pour la saison 2 de TLOU, craignant que l'interprète actuelle fasse trop jeune et frêle par rapport à ce qui attend le personnage d’Ellie. Les deux compères sont formels : hors de question de la remplacer, sauf si Bella le demandait d’elle-même.

Quand nous avons fait le jeu, j’ai eu l’impression que nous avons été incroyablement chanceux. C’était inespéré de trouver Ashley Johnson. Je ne peux pas imaginer cette version d’Ellie interprétée par quelqu’un d’autre. Et il s’est produit la même chose avec Bella. Nous sommes vraiment chanceux de l’avoir comme vous avez pu le voir tout au long de la saison. La seule chose qui nous ferait envisager un nouveau casting c’est si Bella nous disait « Je ne veux plus travailler avec vous. » - Neil Druckmann

Craig Mazin a opiné dans le sens du co-président de Naughty Dog, rappelant par la même occasion que Bella Ramsey a désormais 19 ans, soit l’âge d’Ellie dans The Last of Us 2. L’intéressée de son côté avait partagé son enthousiasme à l’idée de reprendre le rôle de l’adolescente immunisée. Il est désormais fermement acté qu’elle reprendra du service dans la saison de la série TLOU.

La saison 2 de The Last of Us très différente du jeu ?

Une question brûle néanmoins toutes les lèvres, la saison 2 de The Last of Us sera-t-elle aussi fidèle au jeu ? Mazin avait précédemment déclaré que la seconde partie de l’histoire de Joel et Ellie nécessiterait sans doute plus d’une seule saison pour être développée. La structure de la suite est donc un mystère, d’autant que TLOU Part 2 se déroule à plusieurs époques à la fois selon les chapitres. La saison 1 avait pris de grosses libertés, à l’instar du destin de Bill et Frank. Selon le showrunner, il faudra s’attendre à de tels changements dans la saison 2, qui pourrait être « radicalement » différente de ce à quoi les joueurs ont joué.

La saison 2 sera différente, tout comme cette saison l’était. Parfois ce sera radicalement différent et parfois ça ne le sera pas tant que ça. Mais ce sera différent du jeu. Ce sera une chose à part. Ce ne sera pas exactement comme dans le jeu. Ce sera la série que Neil et moi voudront faire et nous la ferons avec Bella. - Craig Mazin

Une simple déclaration qui alarme déjà certains joueurs. A quel point la saison 2 de The Last of Us sera-t-elle différente ? Quels changements vont-ils opérer ? Il faudra s’armer de patience pour le découvrir.