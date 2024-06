The Last of Us aurait pu ne jamais être la série de jeux phénoménale développée par Naughty Dog qu'on connaît, selon les aveux de son créateur Neil Druckmann.

Dans le cadre d'une interview auprès de LA Times, le co-dirigeant de Naughty Dog avoue en effet n'avoir pendant longtemps même pas envisagé de créer un jeu The Last of Us. Rétrospectivement, il semble toutefois qu'il ait bien fait de revenir sur son idée initiale et radicalement différente.

L'histoire de The Last of Us aurait pu être contée autrement

Quand bien même Naughty Dog semble vouloir se détacher à l'avenir de The Last of Us comme il l'a en partie fait pour Uncharted, il s'agit sans conteste d'une des licences les plus fortes de Naughty Dog. Pourtant, elle aurait pu ne jamais voir la lumière du jour d'abord sur PS3 en 2013. À l'origine, il s'agissait en effet d'un concept imaginé par Neil Druckmann depuis l'université. Il souhaitait raconter l'histoire d'un homme et d'une jeune fille traversant de nombreuses et déchirantes épreuves dans un monde post-apocalyptique. Cela aurait dû prendre la forme d'un roman graphique.

Même lorsqu'il a commencé à travailler chez Naughty Dog, l'idée de proposer d'en faire un jeu vidéo ne lui a pendant longtemps pas même traversé l'esprit. Heureusement pour lui, le studio et de très nombreux fans, cette dystopie n'a pas existé dans notre réalité. Il s'agit aujourd'hui une des licences les plus marquantes de Naughty Dog, et même du jeu vidéo au sens large. Une histoire déchirante, des personnages incroyablement humains et un gameplay mêlant habilement action et survival horror en ont fait une véritable icône vidéoludique.

Mais même si les fans demandent en faisant des bruits de Claqueurs un The Last of Us 3, une telle perspective est encore incertaine. Si Neil Druckmann et Naughty Dog estime qu'il n'y a plus rien à raconter dans cet univers, il n'y aura pas de suite. On croise ceci dit les doigts. En attendant, la saison 2 de son excellente adaptation par HBO pourra compenser le manque dans le courant de la première moitié de l'année prochaine.