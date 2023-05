Lors de sa sortie sur PC, The Last of Us a beaucoup souffert d'un manque de finition. Mais visiblement, tout est en bonne voie d'être résolu ?

Si vous avez pu poser les mains sur la version PC de The Last of Us, vous avez pu vous rendre compte que le rendu était loin d'être parfait. En vérité le jeu était même injouable sur de nombreuses configurations. Notamment à cause d'une optimisation aux fraises, sans compter les nombreux bugs visuels qui venaient gâcher l'immersion : ombres étranges, luminosité instable, etc. Pour vous en faire une idée, on vous conseille la lecture de notre TEST sur le sujet. Bref, une sortie qui n'était pas irréprochable. C'est pour cette raison que le studio Naughty Dog a voulu consciencieusement résoudre les problèmes à l'aide d'un gros patch.

TLOU: une version PC enfin jouable

Comme nous pouvons le découvrir via le compte officiel Twitter du studio, The Last of Us PC vient de recevoir un gros patch. Plus précisément le 1.0.5. Celle-ci vient notamment résoudre le terrible problème de l'installation des shaders qui étaient interminable à installer sur la plupart des PC. Voici la liste complète à retrouver ci-dessous :

Réduction des temps d'installation des shaders de The Last of Us

Code optimisé pour améliorer les performances globales du CPU

Optimisation du contenu pour améliorer les performances sur plusieurs niveaux

Amélioration du chargement des niveaux afin de réduire le nombre d'écrans de chargement et de messages "Veuillez patienter".

Ajout d'un nouveau paramètre de densité des effets, qui ajuste la densité et le nombre d'effets visuels non critiques (Options > Graphiques).

Augmentation de la taille des foules pour les paramètres de densité des personnages ambiants faibles et moyens et ajout d'une option Très faible (Options > Graphiques)

Mise en place d'un réglage supplémentaire de l'évolutivité pour les paramètres graphiques faibles et moyens du jeu.

Réduction de l'impact sur la VRAM des paramètres de qualité de texture, permettant à la plupart des joueurs d'augmenter leurs paramètres de qualité de texture ou d'obtenir de meilleures performances avec leurs paramètres actuels.

Correction d'un problème qui pouvait survenir au démarrage sous Windows 11

Correction d'un problème pouvant survenir sur Intel Arc

Correction d'un crash pouvant survenir lors du démarrage d'une nouvelle partie dans Left Behind avant la fin de la construction des shaders.

Correction d'un problème où le fait de pointer la caméra vers le sol tout en visant provoquait un bug visuel du joueur et de la caméra.

Correction d'un problème où les paramètres de sensibilité de tir ne s'appliquaient pas à toutes les armes à lunette. De plus, la sensibilité de tir a été renommée sensibilité de visée (Options > Contrôles > Sensibilité de la caméra de la souris).

Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas cliquer sur " Sauter pour se délier " lorsqu'ils y étaient invités dans les paramètres des commandes personnalisées (Options > Commandes > Saisie > Personnaliser les commandes).

Correction d'un problème où la modification des paramètres graphiques (Options > Graphiques > Préréglage graphique) pendant le jeu ne redémarrait pas le joueur au bon point de contrôle.

Correction d'un problème où les ajustements de l'effet de lentille (Options > Graphiques > Paramètres des effets visuels > Effet de lentille) n'étaient pas appliqués.

Quand sort The Last of Us Part 2 sur PC ?

Pour le moment il n'y a pas de date de sortie pour The Last of Us Part 2 sur PC. Mais étant donné les problèmes du premier jeu, nul doute que Naughty Dog va prendre son temps pour proposer une version exemplaire. Du moins on l'espère.