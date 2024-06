The Last of Us Part III est très attendu par les fans. Alors, à l'occasion de la promotion de la série HBO, la question est inévitable. Le créateur prend donc la parole.

Déjà culte sur consoles, la franchise The Last of Us explose tout aujourd'hui. L'annonce et la sortie de la première saison de la série TV de HBO l'ont ouverte au grand public. Outre les records de hype et d'audience, elle a en plus la reconnaissance du public et de la critique. Sans surprise, elle reviendra donc pour une deuxième saison, actuellement en tournage. Celle-ci couvrira une partie des événements du deuxième opus vidéoludique, The Last of Us Part II. Mais, jusqu'où ira-t-elle ?

Si The Last of Us HBO a été renouvelée pour une saison 2, ce n'est pas encore officiellement le cas pour la suivante. Toutefois, on a peu de doute quant au fait que cela ne sera pas annoncé dans la foulé de la diffusion de la suite, en 2025. Dès lors, une troisième saison couvrirait la fin de TLOU2... mais est-ce vraiment tout ce qu'on peut attendre de la série ? Les showrunners semblent déjà envisager l'avenir !

© Naughty Dog.

The Last of Us 1, 2... et 3 ?

Conjointement reçus par Deadline, Neil Druckmann et Craig Mazin, les showrunners à la barre derrière l'adaptation de The Last of Us par HBO, se sont exprimés sur la saison 2, et plus encore... Après leurs dernières déclarations, on peut clairement espérer une saison 3, voire 4. Mais, sur quoi reposerait une quatrième partie ? Car, à ce jour, seuls deux jeux sont sortis et TLOU3 n'a pas encore été pleinement officialisé...

Bien renseignée, la journaliste Nellie Andreeva n'a donc pas hésité à enfoncer la porte. Les spéculations autour d'un nouvel opus vidéoludique est un sujet inévitable. Mazin, à on doit également la mini-série à succès Chernobyl, se dit « ravi, en tant que fan, qu'il soit possible qu'il y ait un troisième jeu The Last of Us ». Pour autant, il ne souhaite pas que la série dépasse le jeu. Dès lors, il assure qu'elle couvrira les événements déjà connus en jeu vidéo. Elle ne se privera pas d'apporter des éléments inédits, mais uniquement s'ils sont « pertinents » dans le contexte des jeux existants.

Druckmann rebondit à son tour. Lui qui est aussi le co-créateur de la licence chez Naughty Dog et le président du studio est bien placé pour parler de la franchise. Il insiste alors sur le fait qu'ils se « concentrent sur les deux jeux ». Il s'agit de traiter toute la matière à leur portée avec soin. Toutefois, il confie qu'« il y a un plan plus vaste qui relie toutes les saisons ensemble ».

Alors que la promo ne fait que commencer pour les deux compères, on sent qu'ils marchent sur des œufs. Alors que Druckmann suggérait une suite à demi-mot dans le making-of de TLOU2, maintenant c'est Mazin qui pointe du doigt que The Last of Us 3 pourrait bien être réalité. Rappelons en outre qu'ils envisagent que la série s'étende bien au-delà de la saison 2. La potentialité d'une nouvelle suite sur les consoles de PlayStation se dessine donc doucement. À quelques heures du Summer Game Fest, peut-on espérer avoir des nouvelles de la licence ?