Avec la saison 1 à succès de The Last of Us, HBO a exploré de nouvelles pistes pour se démarquer des jeux. La saison 2 va emprunter le même chemin à plusieurs niveaux.

Les fans l'avaient peut-être déjà remarqué dans la première saison de la série The Last of Us : la chronologie est décalée de 10 ans par rapport aux chefs d'œuvre de Naughty Dog. L'âge de Joel est également décalé. Des choix assumés par HBO, qui souhaite aborder des thèmes peu explorés dans les jeux dont le show est adapté.

Le jeu des différences dans la série The Last of Us

Pour rappel, la saison 1 de The Last of Us avait déjà marqué une temporalité différente des jeux. Les prémices de l'apocalypse fongique débutent notamment en 2003, et non en 2013. Une première liberté qui a permis aux showrunners de représenter le monde d'avant d'une autre manière. C'est donc en 2023 que Joel et Ellie se rencontrent, au lieu de 2033 dans le premier opus de Naughty Dog. Une façon comme une autre de marquer la dystopie de cet univers, la série étant sortie également en 2023. Joel y est alors âgé de 56 ans, contre 52 dans le jeu.

Le bourru mais très attachant personnage incarné sur le petit écran par Pedro Pascal aura donc dans la saison 2 de The Last of Us 61 ans, et non 57 ans dans Part 2. Nous serons par ailleurs en l'an de grâce 2028 dans la série. Cette différence d'âge serait également un moyen pour HBO de traiter Joel d'une autre manière par rapport à l'œuvre originale. Le grand-frère de Tommy se montrerait ainsi plus assagi par ces années supplémentaires, mais également plus vulnérable émotionnellement et physiquement. Nous avions d'ailleurs déjà pu voir dès la saison 1 des craquelures dans cette dure carapace que le protagoniste essaie de garder pour se protéger de trop nombreuses horreurs post-apocalyptiques. La saison 2 entendrait encore davantage pousser cette dynamique.

Une autre manière d'aborder la relation entre Joel et Ellie

La relation entre Joel et Ellie serait par extension différente par rapport à celle qu'on connaît dans les jeux. Incarnée par Bella Ramsey, elle aura d'ailleurs 19 ans dans l'adaptation de The Last of Us. La jeune femme sera ainsi confrontée à ses propres problématiques, avec un père adoptif qui se voudrait plus protecteur et réfléchi envers elle. Voici en tout cas de quoi être curieux de voir le résultat. Il faudra toutefois attendre pour cela le premier semestre 2025, sur HBO Max.