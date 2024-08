Avant l’inévitable The Last of Us 3, Naughty Dog comptait faire revivre son multijoueur particulièrement apprécié de la communauté. Le studio californien prendra finalement la décision de l’annuler après plusieurs années de développement et c’est sans doute tant mieux.

La stratégie de Sony a rapidement battu de l’aile. L’éditeur japonais voulait se lancer à pleine vitesse dans la course aux jeux-service en capitalisant sur ses licences fortes, avant de revoir ses plans. Concord sera le premier (vrai) fruit de cette politique : une nouvelle licence loin de parler à tout le monde et qui sera payante à son lancement. Difficile d’imaginer comme un jeu qui a rencontré peu de succès lors de sa bêta (gratuite) parviendra à se faire une place dans un marché déjà saturé. Celui qui avait ses chances en revanche, c’était The Last of Us Factions.

Après plusieurs années de développement, Naughty Dog a finalement annulé son free-to-play. Beaucoup de joueurs ont estimé que c’était la faute de Bungie, qui a émis de sérieux doutes sur la capacité du projet à tenir sur le long terme. La récente vague de licenciement chez le studio de a ravivé un vieux débat.

The Last of Us Factions annulé pour la bonne cause ?

The Last of Us est plus que jamais sur le devant de la scène. La série HBO a ouvert la licence et son univers post-apocalyptique à un tout nouveau public. Sa popularité est à son sommet et devrait connaître un autre pic l’année prochaine lors de la diffusion de la saison 2. Originellement, Naughty Dog et Sony avaient trouvé la parade parfaite pour surfer sur ce succès : The Last of Us Factions. Un free-to-play multijoueur qui devait s’inspirer du mode online du tout premier jeu, particulièrement apprécié de la communauté, en y apportant davantage de narration et une poignée de microtransactions.

Le projet le plus ambitieux des Dogs à ce jour et qui visait l’excellence à laquelle les joueurs sont habitués. Il ne l’aura finalement jamais atteinte. Après une évaluation de Bungie, rameuté dans l’écurie PlayStation pour apporter son expertise en matière de jeux-service, Naughty Dog a pris la décision d’annuler The Last of Us Factions. Et contrairement à ce que beaucoup de joueurs pensent, ce n’est pas directement la faute de l’ancien studio d’Halo. « Ce n’est pas ce qui s’est passé », explique le journaliste Jason Schreier à un joueur qui estime qu’un développeur qui « n’a pas fait un bon jeu » depuis des années n’avait pas le droit de dire à son confrère « d’annuler un projet ».

En réalité, Bungie a simplement donné des conseils et retours que les Dogs ont trouvé « extrêmement utiles au moment de prendre la décision de ne pas se lancer à fond dans un jeu de service, qui était probablement la plus intelligente à prendre », explique le journaliste.

Première et seule image officielle de The Last of Us Factions ©Naughty Dog

Naughty Dog s'est-il épargné un échec cuisant ?

Comme il le souligne, les jeux-services ont rarement réussi aux studios réputés pour leurs productions solos. Les exemples, qui se sont multipliés au fil des années, parlent d’eux-mêmes. BioWare avec Anthem, Crystal Dynamics avec Marvel’s Avengers, Arkane Studios avec Redfall ou encore plus récemment Rocksteady avec Suicide Squad Kill the Justice League. Insomniac Games planchait également à un moment sur un multijoueur de Marvel’s Spider-Man avant de se raviser, sans doute pour les mêmes raisons qui ont conduit à l’annulation de The Last of Us Factions.

Naughty Dog se concentre désormais sur ce qu’il fait de mieux : des jeux solos. Le studio californien travaillerait d’arrache-pied sur une nouvelle licence qui serait selon les rumeurs soit axée sur de la fantasy soit de la science-fiction. Il a depuis été confirmé que Neil Druckmann et son équipe se penchaient sérieusement sur The Last of Us 3. Peut-être que des résidus de Factions trouveront leur place dans cette suite ? Les Dogs auront largement le temps d’étudier sur la question, le jeu ne devant pas arriver avant plusieurs années.

Source : Jason Schreier via X