The Last of Us 3 sera t-il le prochain jeu de Naughty Dog à voir le jour ? Selon le co-président Neil Druckmann, le studio a déjà tranché sur la question et le projet est même lancé pour de bon.

Hormis le multijoueur The Last of Us Factions qui est officiellement en développement, on ne sait pas encore ce que mijote Naughty Dog dans leur coin. Beaucoup de personnes semblent cependant réclamer The Last of Us 3, d'après le co-président et directeur créatif du studio Neil Druckmann. Mais les Dogs ont-ils suivi la volonté des fans ?

Elden Ring influence désormais Naughty Dog

The Last of Us Factions, qui est décrit comme le projet le plus ambitieux de Naughty Dog, devrait sortir en 2023. De l'aveu même de Neil Druckmann, le studio a commencé à plancher dessus avant la sortie de The Last of Us 2. Si on est curieux de voir l'apport des Dogs sur ce genre, de nombreux fans attendent plutôt un jeu solo comme, pourquoi pas, The Last of Us 3. Un prochain titre qui pourrait s'inspirer d'Elden Ring, le hit de FromSoftware qui a conquis plus de 20 millions de joueurs, dont Neil Druckmann et d'autres membres de Naughty Dog.

Je suis plus récemment intéressé par des choses telles qu'Elden Ring ou Inside qui ne s'appuient pas autant sur la narration traditionnelle pour raconter leur histoire. Dans The Last of Us, le meilleur de la narration se trouve dans les cinématiques, mais aussi en grande partie dans le gameplay, dans le fait de se déplacer dans un environnement et de comprendre l'histoire rien qu'en l'observant. Pour moi, en ce moment, c'est l'un des plus grands plaisirs que j'éprouve de ces jeux qui font confiance à leur public pour comprendre les choses. Les jeux qui ne vous tiennent pas par la main, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'avenir. Via Gameblog.

Vers un The Last of Us 3 à la sauce Elden Ring ?

The Last of Us 3 comme prochain jeu ?

Dans une émission Kinda Funny consacrée à l'analyse de la série TLOU, Neil Druckmman a déclaré être conscient de l'attente autour de The Last of Us 3. Un troisième volet dont les grandes lignes du scénario sont déjà écrites. C'est déjà un bon début, mais est-il réellement en développement ? Neil Druckmann ne spoilera pas la surprise.

Je sais que les fans veulent vraiment The Last of Us Part 3. J'en entends parler constamment. Tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes déjà en train de travailler sur le prochain projet. Une décision a été prise. Je ne peux pas dire ce que c'est, mais nous avons réfléchi à différentes choses et choisi celle qui nous emballait le plus. Via Kinda Funny (et PlayStationLifeStyle).

Ca pourrait donc être TLOU 3 comme quelque chose de totalement différent. Lors d'un précédent entretien, Neil Druckmann avait aussi affirmé que son prochain jeu serait davantage structurée comme une série TV.