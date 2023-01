Bella Ramsey, alias Ellie dans la future série télévisée HBO, a été intégrée dans le jeu The Last of Us 2. Un résultat plutôt bluffant ou catastrophique ?

Un moddeur a décidé de remplacer le modèle d'Ellie dans The Last of Us 2 par Bella Ramsey, l'actrice qui incarne le personnage dans la série TLOU HBO.

Bella Ramsey joue désormais dans The Last of Us 2

Depuis longtemps maintenant, des moddeurs s'amusent à revisiter certains jeux en changeant les modèles de personnages. Dernièrement, on a eu Henry Cavill (The Witcher) dans Skyrim, pour un résultat assez bluffant, mais d'autres fois, c'est un peu moins convaincant. Le mod Bella Ramsey dans The Last of Us 2 est plutôt à mettre dans la deuxième catégorie.

On doit cette modification à Alejandro Bielsa, character technical artist sur le reboot Fable, qui est conscient des limites de son travail. En effet, le mod n'est pas le plus réussi car le développeur n'a pas pu altérer les expressions et ça manque donc de naturel. Alejandro Bielsa a toutefois fait cela avec amour et voulait le partager avec le monde entier.

Nous sommes juste des fans qui s'amusent avec un jeu qu'ils aiment, et nous sommes conscients que le rendu est bizarre ici et là. Cependant, c'est un mod qui a été réalisé avec soin, amour et respect pour Naughty Dog (et les studios externes qui ont contribué au développement), et Bella. Donc nous voulions quand même le sortir. Via PSU.

Bella Ramsey ne sera jamais dans The Last of Us Part II officiellement, mais on la retrouvera le 15 janvier prochain (outre-Atlantique) dans la série The Last of Us. Une adaptation qui fait déjà rager pour une différence avec le jeu avant même sa diffusion, et qui aurait tout juste dévoilé ses nouveaux monstres.