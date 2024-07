Enfin lancé il y a deux jours, The First Descendant est sujet à un problème majeur pour de nombreux joueurs, avec une astuce peu commune préconisée par le studio pour y remédier.

Développé sur l'Unreal Engine 5, The First Descendant affiche une technique qui peut faire tousser les machines les moins robustes. De nombreux joueurs ont ainsi signalé de gros problèmes au niveau du framerate. D'après le studio, il existerait toutefois une solution relativement simple, quoique peu idéale, en attendant un patch en bonne et due forme.

Un premier « fix » pour The First Descendant

Deux ans après son annonce et de nombreuses phases d'essai, le free to play The First Descendant qui entend concurrencer Warframe a soufflé le chaud et le froid à sa sortie le 2 juillet sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Un gameplay et une technique solides propulsés par l'Unreal Engine 5 ont été entachés par un modèle économique controversé et plusieurs de performance ou bugs.

Concernant les seconds griefs des joueurs, Nexon a indiqué avoir identifié une liste importantes de problèmes connus sur lesquels il entend apporter des correctifs. Le plus gros souci relevé par les Légataires en herbe dans The First Descendant est vise un framerate instable. En attendant un patch digne de ce nom, il existerait une solution plus immédiate que le studio préconise sur son site officiel : désinstaller et réinstaller le jeu. Une astuce qui prête à sourire car marchant rarement, mais qui pourrait ici avoir du sens. D'après Nexon, les problèmes de framerate seraient en grande partie dus au pré-téléchargement du jeu lancé le 30 juin. Le réinstaller proprement dans sa version sortie le 2 juillet permettrait d'y remédier, en guise de solution temporaire.

Depuis son lancement, The First Descendant fait aussi les frais d'un trop grand afflux de joueurs, subissant d'intempestives pannes de ses serveurs. Dans ce cas de figure, ne reste qu'à se montrer patient le temps que Nexon renforce son infrastructure. Pour se faire pardonner, le studio a déposé dans la boîte aux lettres des Légataires impactés différents boosts d'or, d'expérience et autres. Reste maintenant à voir si l'engouement (quoiqu'en demi-teinte) des premiers jours se maintiendra sur la durée, ou si le titre se fera rapidement oublier.