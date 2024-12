The First Berserker Khazan profite des Game Awards 2024 pour nous en mettre plein les mirettes avec du gameplay ultra dynamique. En prime, jeu vient également de nous annoncer sa date de sortie !

Depuis son annonce, The First Berserker Khazan ne cesse de mettre les bouchées doubles pour devenir l’un des plus gros jeux d’action de 2025. Après plusieurs phases d’essai qui ont plutôt séduites les joueurs, et des mois de peaufinage, ce jeu résolument hardcore profite des Game Awards 2024 pour nous en montrer encore plus et nous annoncer sa date de sortie.

The First Berserker Khazan fait sa grande annonce aux Game Awards 2024

Oui, là encore l’information avait déjà leaké. Le jeu était bien présent lors de la cérémonie tenue par Geoff Keighley et en plus d’une belle séquence de gameplay, le jeu nous a réservé d’autres surprises. The First Berserker Khazan se présente comme un jeu d’action à la troisième personne particulièrement dynamique, mais également difficile. Hardcore, c’est le mot employé par les développeurs pour vendre leur poulain. On y incarnera Khazan, un général déchu condamné à l’exil et la torture éternelle (rien que ça). Battant pour sa survie, poussé par un esprit de vengeance, on traversera les terres ravagées d’un monde qui sombre dans le chaos pour accomplir notre destinée.

Sur notre chemin, en plus de décimer des légions de créatures et des boss, on pourra récupérer tout un tas d’équipement afin de monter en puissance. Notre héros pourra également apprendre de nouvelles compétences tout en profitant de celles octroyées par les armes et armures qu’il trouvera sur son chemin. The First Berserker Khazan s’est déjà laissé approché lors de quelques phases d’essai au cours de l'année. Mais si vous avez raté le coche ce n’est pas bien grave puisque le jeu a pensé aux retardataires .

De toute manière, il ne faudra plus attendre bien longtemps puisque The First Berserker Khazan sortira sur PS5, Xbox Series et PC dès le 27 mars 2025. Les précommandes sont par ailleurs déjà ouvertes sur les différents stores.