Bonne nouvelle pour les fans de DanDaDan : la saison 2 arrive très bientôt… et même un peu plus tôt que prévu. Avant sa diffusion sur les plateformes, l’anime s’offre une avant-première en salles. Une première qui montre bien à quel point la série a pris de l’ampleur.

Un retour très attendu pour DanDaDan

DanDaDan, c’est l’un des mangas les plus fous de ces dernières années. Mélange de paranormal, de bastons et d’humour absurde, l’œuvre de Yukinobu Tatsu a cartonné dès ses débuts. L’adaptation animée, signée Science Saru, a tout de suite marqué les esprits. Il faut dire que le studio a déjà brillé avec Devilman Crybaby ou encore Scott Pilgrim prend son envol. Du coup, l’attente autour de la saison 2 était énorme. Et la bonne nouvelle, c’est que cette suite n’arrive pas qu’en streaming. Elle débarque d’abord… au cinéma !

Intitulé DAN DA DAN: EVIL EYE, ce film compile les trois premiers épisodes de la saison 2. Il sortira les 7 et 8 juin 2025 dans plusieurs salles françaises. Et il propose une plongée directe dans le nouvel arc narratif : celui de l’Œil Maléfique. Cet esprit ultra puissant va s’en prendre à Jiji, un des personnages clés de la série. Une menace plus sérieuse que tout ce que Momo et Okarun ont affronté jusqu’ici.

Le film DanDaDan dure 93 minutes. Il a été réalisé par Fuga Yamashiro, déjà aux commandes de la première saison. Cette fois, il est accompagné par Abel Gongora, animateur de talent qu’on retrouve ici à la co-réalisation. Résultat : un rendu visuel toujours aussi nerveux et stylisé.

Une séance spéciale au Grand Rex

Pour les plus chanceux, une projection DanDaDan événement aura lieu le 7 juin à 20h au Grand Rex à Paris. Et en bonus, des goodies exclusifs seront distribués sur place. Les places sont limitées, évidemment. La billetterie est ouverte depuis le 29 avril, alors mieux vaut ne pas tarder. Pour les autres séances, les billets seront disponibles à partir du 6 mai un peu partout en ligne.

Pas envie de courir au cinéma ? Aucun souci. La saison 2 de DanDaDan sera bien disponible dès le 3 juillet 2025 sur ADN, Crunchyroll et Netflix. Comme pour la première saison, la série sera diffusée en simulcast. Mais pour les plus impatients, cette avant-première ciné est l’occasion rêvée de replonger dans cet univers complètement déjanté… avec une image et un son dignes d’un long-métrage.

