La sortie de The Elder Scrolls 6 n'est malheureusement pas pour demain. Il faudra compter encore un paquet d'années d'après Phil Spencer, le patron de Xbox. Mais en secret, Bethesda a visiblement confié un projet de taille à une autre équipe externe au studio. Skyrim édition 8K Dolby Vision Atmos VR ? Une version qui peut tourner sur un Nokia 3310 ? Le retour d'un épisode tout aussi légendaire ?

Un remake d'un jeu absolument culte avant The Elder Scrolls 6

On va vous rassurer tout de suite, non, Bethesda n'a semble t-il pas prévu de ressortir Skyrim de ses cartons pour la 1000ème fois. Mais avant l'arrivée de The Elder Scrolls 6, l'éditeur / développeur aurait bien l'intention de remettre au goût du jour un jeu complètement culte de la franchise. Un projet qui a été gardé bien au chaud par la société, mais qui vient d'être victime d'un leak de l'intérieur.

Selon un ancien employé de Virtuos Paris (Metal Gear Solid 3 Remake), le studio travaille sur un remake ou remaster d'Oblivion. Si l'on se fie à ses propos, la décision n'aurait pas encore été actée sur la direction à prendre. Et ce malgré une sortie assez proche. « Il y a le projet Altar qui est un remaster / remake d'Oblivion. Les discussions sur le fait que ce soit un remake complet sont toujours en cours ». D'après ses dires, The Elder Scrolls Oblivion Remake est conçu à l'aide de l'Unreal Engine 5 pour la partie graphique, mais tout le reste non. Les parties gameplay et physique par exemple seraient issues de l'ancienne version.

Le remake de The Elder Scrolls 4 Oblivion serait attendu pour fin 2024 ou début 2025, soit avant The Elder Scrolls 6. La date de sortie dépendrait de la nature du projet. Cela prendra forcément plus de temps s'il s'agit d'un remake que d'une simple remasterisation. Alors vrai leak ou fake news ? Un modérateur affirme avoir vérifié l'identité de cette personne et cette dernière est bien un ancien salarié de Virtuos selon l'équipe de modération. En revanche, le post Reddit a depuis été supprimé, peut-être par crainte d'un retour de bâton judiciaire...

Skyblivion, l'autre remake non officiel

En plus de ce projet Virtuos Paris, qui reste une rumeur pour l'instant, on rappelle que le projet de fans Skyblivion est lui aussi d'actualité. C'est quoi ? Un remake non officiel de The Elder Scrolls IV Oblivion avec le moteur de Skyrim. Un défi titanesque qui pourrait voir le jour d'ici 2025 également. Sauf si les avocats de Bethesda décident du contraire. Lorsque le jeu principal sera disponible, les développeurs ont prévu de plancher sur les extensions.

Et The Elder Scrolls 6 dans tout cela ? Phil Spencer, le patron de Xbox a prévenu, ce ne sera pas avant cinq ans. Soit en 2028. D'ici là, la PS6 et la Xbox Series 2 seront sur le marché, logiquement, et le jeu n'est pas à l'abri à de retards. Pour l'instant, le développement ne commencera pas avant le lancement de Starfield, qui aura lieu le 6 septembre 2023, puisque c'est l'équipe du « Skyrim dans l'espace » qui s'en chargera.