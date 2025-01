Cela va faire au mois de mars six ans que Tom Clancy's The Division 2 est sorti. Même si le nombre actif d'Agents n'est plus aussi conséquent qu'à sa prime jeunesse, le titre continue d'être garni en contenus par Ubisoft. Cela étant dit, ledit contenu ne sera malheureusement pas aussi étoffé qu'escompté par le géant français, qui a pris une lourde décision à cet égard. Une manière de reculer pour mieux sauter recentrer ses priorités ?

The Division 2 coupé d'un gros morceau pour sa sixième année d'activité

Malgré ses six ans de bons et loyaux services, The Division 2 continue doucement mais sûrement son bonhomme de chemin. Comme chaque année, le titre devrait accueillir du contenu tout neuf pour occuper les Agents en son sein. Il était notamment question pour cette sixième année d'un nouveau DLC sous forme d'extension de l'histoire. Malheureusement, cela n'aura finalement pas lieu cette année, comme l'indique l'équipe sur le compte X.com officiel de la licence.

« Salutations Agents ! Notre équipe est dédiée au développement du futur de The Division 2. Nous avons des nouvelles excitantes en réserve pour la nouvelle saison, et nous avons hâte que vous y jouiez à partir du 25 février. Nous avons conscience que vous avez hâte de voir arriver le prochain DLC. Pour nous assurer de vous fournir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de prendre le temps nécessaire pour le peaufiner. Ainsi, il ne sortira pas durant cette sixième année. Merci pour votre patience, et restez à l'écoute pour des nouvelles qui arrivent bientôt ! ».

En dépit de la situation pour le moins délicate que traverse en ce moment Ubisoft, le support de The Division 2 est donc toujours bien actif. Son équipe nous donne rendez-vous dans un futur encore indéterminé pour la sortie de sa prochaine extension. De nombreux joueurs regrettent cependant que le géant français ne se concentre pas plutôt sur un certain The Division 3 qui se fait grandement désirer. Celui-ci n'est en effet pour rappel pas attendu avant 2027, et pourrait être encore retardé en raison des ressources allouées au développement de ce DLC pour le second opus.

Source : Tom Clancy's The Division sur X.com