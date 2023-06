The Crew Motorfest, troisième opus de la licence s'est montré lors de l'Ubisoft Forward et compte bien secouer les codes de la franchise avec une tonne de nouveautés. Des nouveautés que l’on a d’ailleurs pu voir en avant-première, peu avant l'Ubisoft Forward de ce soir. Une prise en main de quelques minutes qui nous a surtout permis d’avoir un aperçu un poil plus poussé que ce que vous avez pu voir ce soir. Fini les USA, direction une région fantasmée d'Hawaï. Décors paradisiaques, jungles, plages, villages… Ça sent bon les vacances. C’est ici que The Crew 3 pose ses valises pour y installer son nouveau festival Motorfest (d’où le nom). Au menu, du soleil, de grosses cylindrées et beaucoup, beaucoup de gomme brûlée.

The Crew Motorfest fait la course avec Forza horizon 5

Plus que jamais, The Crew Motorfest se rapproche d'un certain Forza Horizon et plus particulièrement du cinquième épisode. L'ambiance est hyper détendue, plus que dans les épisodes précédents. Comme dans la plupart de ce genre de jeu, nous sommes là pour nous faire un nom et devenir un pilote de renom. Lors de notre courte prise en main, nous avons pu faire l'intégralité du prologue qui se présente comme celui d'un Forza Horizon 5 ou ceux des The Crew précédents.

En l'espace d'une grosse vingtaine de minutes, on enchaîne donc les principales activités proposées par le jeu, comme piloter des véhicules tout-terrain dans des courses off-road en pleine nature ou encore des sorties en ville façon Fast and Furious pour faire des courses de rue « Made in Japan » et du drift dans la plus grande tradition japonaise (ne cherchez pas pourquoi le Japon, mais l'environnement néon est bien intégré à Hawaï). Mais les plus réussies que nous ayons pu essayer sont sans nul doute les courses rétro au volant de vieux carrosses de différentes époques. On joue alors à l'ancienne, sans GPS actif, en nous appuyant sur des clichés pour nous repérer durant les épreuves.

C’est singulier et plutôt stylé. Les courses rétro seront aussi l'occasion de piloter des voitures historiques comme les plus belles perles de Ferrari, par exemple. Malheureusement, notre prise en main ayant été brève et surtout guidée, nous n'avons même pas pu entrevoir le roster. Ubisoft affirme que plus de 610 véhicule seront présents au lancement. Oui, c'est énorme. D’ailleurs, même si le jeu se concentrera sur les voitures, il devrait également proposer d'autres véhicules en toute fin de présentation, nous avons pu voir que le jeu nous réserve de grosses surprises. D’autres épreuves, très différentes, ont été dévoilées, comme des courses au volant de grosses américaines, ou encore des activités façon Monster Truck.

Un jeu qui promet d'être varié !

The Crew Motorfest se présente comme un open world gavé de contenu, dont chaque activité pourra être démarrée directement via le monde ou en passant par des menus classés sous forme de playlists (ce qui fut le cas lors de notre présentation) pour un plaisir instantané. En plus des épreuves citées plus haut, il sera également possible de jouer avec des Supercars sur des circuits plus "pro" qu'à l'accoutumé avec des arrêts aux stands et tout ce qui va avec. Il y a même une Difficile de dire ce que nous réserve la map donc, mais nous avons pu apercevoir différents environnements alléchants. Des plages ensoleillées, une jungle luxuriante, des zones plus montagneuses et/ou désertiques… mais aussi des villages typiques et des villes plus denses. Il y en aura pour tout le monde.

Cerise sur le gâteau, pour les joueurs de longue date, ils pourront récupérer la plupart des véhicules de leurs garage de The Crew 2 et le tout, gratuitement. L'option sera déployée peu après le lancement du jeu. D'ailleurs, The Crew Mortorfest est attendu le 14 septembre sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. D'ailleurs, une beta aura lieu du 21 au 23 juillet prochain sur toutes les plateformes. Ce sera le moment ou jamais de tenter l'aventure !