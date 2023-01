Après le leak de Far Cry 7, The Crew 3 ferait également les frais d'une grosse fuite. Nom final, destination et nouveau moteur, les premiers détails.

De nouvelles rumeurs sur The Crew 3 commencent à se répandre sur le Web, et si les infos sont vraies, le jeu devrait être énorme. Un titre qui changera d'ambiance pour peut-être aller concurrencer Forza Horizon.

The Crew 3 voudrait casser ses habitudes

En mars 2022, l'insider Tom Henderson dressait une liste non officielle des prochains jeux Ubisoft, dont The Crew 3. Une licence développée par les lyonnais d'Ivory Tower qui est un jeu de course en monde ouvert dans lequel le joueur peut piloter des voitures, des avions, des motos ou des bateaux.

Ce nouvel épisode aurait pour nom de code Project Orlando, et selon les bruits de couloir, aurait dû simplement être un DLC pour The Crew 2. Mais les choses ont évolué et les ambitions du studio par la même occasion. Désormais, ce serait un jeu autonome énorme qui prendrait place sur l'île d'Oahu à Hawaï. Une grande première car sur les deux précédents épisodes, on traversait en long et en large les États-Unis. Un décor idyllique qui pourrait rapprocher The Crew 3 de la franchise Xbox Forza Horizon.

Ce troisième jeu utiliserait un nouveau moteur de jeu et pourrait être annoncé très prochainement. D'après Tom Henderson (via Insider Gaming) et le dataminer ScriptLeaksR6, le nom définitif serait The Crew 3 Motorfest. Une bonne info ? Le logo obtenu et posté par ScriptLeaksR6 n'est en tout cas plus visible puisqu'il a été supprimé pour violation de droits. Pas de date de sortie, et c'est peut-être mieux ainsi vu les retards et annulations des productions Ubisoft, ni d'autres détails. Est-ce que le jeu ira jusqu'à mettre de côté la variété de véhicules (avions, bateaux, motos) ? On le saura peut-être très bientôt si The Crew 3 est encore victime d'un leak.

Plus tôt, on a aussi eu une fuite sur Far Cry 7 et un projet totalement inédit dans l'univers de la série.