The Callisto Protocol, l'héritier de Dead Space, a-t-il sa place dans le Xbox Game Pass ? Pas vraiment si l'on en croit le studio qui est pessimiste sur le sujet.

Durant la Gamescom 2022, le site TrueAchievements a pu discuter avec Mark James, chief technology officer de Striking Distance Studios, les développeurs de The Callisto Protocol. Et plus particulièrement de leur vision du Xbox Game Pass pour leur jeu. Si ça doit se faire, ce n'est clairement pas pour le lancement ou à moyen terme.

The Callisto Protocol inadapté au Xbox Game Pass

Le Xbox Game Pass, ce n'est pas pour tout le monde et pas pour The Callisto Protocol apparemment. Mark James, chief technology officer, n'est pas convaincu de la viabilité de ce genre de service d'abonnement pour un jeu solo comme celui de son studio.

Je considère que ces services sont conçus pour des jeux en monde ouvert et les jeux multijoueur répétitifs. Je crois que ces jeux là survivent bien sur ce service. Microsoft propose ses propres jeux solo dans le service, et je pense que les studios détenteurs de la plateforme offriront des jeux solo dans le service; je dis simplement que pour un studio indépendant, ce modèle financier est difficile à faire fonctioner. Je pense que vous allez voir des jeux solo, mais cela viendra probablement des constructeurs. En tant que studio tiers indépendant, il est vraiment difficile de faire fonctionner un jeu linéaire à la troisième personne au sein de ces services. Je ne dis pas que ce ne sera jamais le cas, mais c'est compliqué financièrement parlant.

Mark James laisse tout de même la porte ouverte. Lorsque les ventes auront stagné, il n'est pas exclu de voir le studio passer un deal avec Microsoft pour mettre du beurre dans les épinards.

Des doutes partagés

C'est loin d'être la première fois que des professionnels - mais aussi des joueurs - soulèvent cette inquiétude. D'autant que The Callisto Protocol n'est pas un titre indé à petit budget. Mais bien un AAA cher à produire qui a besoin d'un réel retour sur investissement. Shawn Layden, ancien patron de PlayStation, l'avait d'ailleurs expliqué qu'avec le coût des jeux, ce n'était pas raisonnable de les offrir à la sortie dans un abonnement pas cher.

Et même son de cloche pour Jim Ryan, le nouveau PDG et président de Sony Interactive Entertainment. « Le niveau d'investissement dont nous avons besoin pour nos studios en serait affecté, tout comme la qualité des jeux, et nous pensons que ce n'est pas ce que veulent les joueurs » avait-il déclaré.

Pour l'heure, la logique du Xbox Game Pass et de tout autre service qui aurait les mêmes avantages, est de faire grandir coûte que coûte le nombre d'abonnés. Ca passe par du contenu maison et des deals avec les éditeurs pour que les jeux atterrissent sur la plateforme. C'est finalement le fonctionnement de Netflix, qui ne regardait pas à la dépense pour accumuler les abonnements, mais qui plonge aujourd'hui en dépit de ses 220,67 millions d'abonnés. Le Xbox Game Pass était lui à plus de 25 millions d’abonnés en janvier dernier. L'avenir dira si ce système peut prendre le dessus ou non sur la consommation classique de jeux vidéo.

The Callisto Protocol, le rival de Dead Space, sortira le 2 décembre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.