Même quand vous n'êtes abonnés qu'un service de streaming, ça peut vite être compliqué de suivre les sorties. Voici donc tout ce que vous devez savoir sur les nouveautés d'août 2022 de Netflix après celles de Disney+. Une actrice en vogue dans un film sur Marilyn Monroe, du Fullmetal Alchemist, Pokemon ou encore Cyberpunk 2077, voici tous les prochains programmes de la plateforme.

L'un des gros morceaux du mois prochain sur Netflix, c'est Blonde. Un long-métrage sur la vie de Marilyn Monroe adapté du roman de Joyce Carol Oates. Si le film a fait parler, c'est pour la présence de scènes de sexe sans tabou et même, plus choquant, d'une agression sexuelle. Une œuvre qui n'a pas été censurée. Puis rapidement, à la sortie de la première bande-annonce, les discussions se sont portées sur la prestance de l'actrice Ana De Armas qui semble crever l'écran.

Idéal pour les enfants, Dragons 2 du studio Dreamworks arrive !

Quand Method Man et Redman se retrouvent, c'est pour une comédie phare des années 2000 dans laquelle ils partagent une passion commune.

Le manga d'Hiromu Arakawa s'offre un nouveau film en live-action pour Netflix.

Un autre manga majeure revient avec des nouveaux épisodes, JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean.

Aidée de ses nouveaux alliés Ermes Costello, F.F., Emporio Alnino, Weather Forecast et Narciso Anastasia, Jolyne affronte d'autres manieurs de stand infiltrés dans la prison afin de découvrir qui se cache derrière Pale Snake et de reprendre possession du pouvoir et de la mémoire de son père. Découvrez un nouveau chapitre encore plus intense de la bataille finale qui doit mettre un terme à l'affrontement séculaire entre la famille Joestar et Dio.