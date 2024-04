La saison 4 de The Boys arrive enfin et pour couronner le tout, le créateur a une annonce importante à faire. Cette fois, ça emble être la bonne. Voyez plutôt.

Après une attente prolongée qui a su tenir en haleine les fans de la série, The Boys s'apprête à faire un retour triomphal sur Amazon Prime Video le 13 juin 2024, avec sa quatrième saison tant attendue. L'attente fut d'autant plus longue que tout fut retardé pendant le COVID avec l'effet que l'on connait sur le tout Hollywood, suivi d'une grève massive des scénaristes. Bref, un cumul de retard important.

The Boys saison 4 arrive

Mais la bonne nouvelle, c'est que Eric Kripke, le cerveau derrière cette série phénoménale, vient de partager une nouvelle qui ravit les cœurs : la saison 4 est désormais prête à être dévoilée au monde. En effet, Eric Kripke a récemment confirmé sur son compte X que la production de la saison 4 est entièrement achevée, éveillant l'enthousiasme avec la promesse d'une saison qui pourrait s'avérer être la meilleure à ce jour. « Au jour d'aujourd'hui, la saison 4 de TheBoys est complètement, totalement, absolument TERMINÉE. Je suis vraiment reconnaissant et tellement fier de cette distribution et de cette équipe. Ça pourrait bien être notre meilleure saison », a-t-il déclaré.

Attention, à partir d'ici, le texte contient des informations qui pourrait spoiler la saison 3 : Depuis sa première apparition sur la plateforme de streaming en 2019, The Boys n'a cessé de captiver son public, saison après saison. La troisième saison, conclue le 8 juillet 2022, a particulièrement marqué les esprits. Notamment grâce à l'introduction du personnage de Soldier Boy, interprété par Jensen Ackles, dont l'affrontement avec Homelander est devenu un moment inoubliable pour la communauté.

Une saison 4 qui donne envie

La troisième saison a laissé les fans sur leur faim, avec le retour de Soldier Boy dans sa prison. La performance de Jensen Ackles a non seulement rehaussé la popularité de la série, mais a aussi instauré une attente fervente quant à son potentiel retour dans la nouvelle saison. Bien que le personnage ait fait une apparition dans Gen V, les spéculations vont bon train sur le rôle qu'il jouera dans la suite de The Boys.

Le renouvellement pour une quatrième saison avait été annoncé peu après la sortie de la saison 3, suscitant une attente fébrile chez les fans. Durant cette période intermédiaire, les amateurs de l'univers de The Boys n'ont toutefois pas été laissés pour compte, avec la sortie de plusieurs projets dérivés, à la fois en animation et en live-action, tels que Diabolical, Gen V, et Seven on 7.