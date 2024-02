On vient enfin d'obtenir la date de sortie précise de la saison 4 de la série The Boys. Il ne reste plus beaucoup de temps à attendre, et ça promet d'être sanglant.

Amazon Prime Video a plusieurs grosses cartouches dans son fusil. L'une d'entre elles, c'est évidemment The Boys. Son succès n'est plus à présenter, tout comme son spin-off Gen V qui n'a pas manqué de plaire aux spectateurs. Un autre est d'ailleurs en chantier, c'est vous dire à quel point c'est populaire. En tout cas, chaque saison réussit à aller plus loin dans la surenchère, et il nous tarde de découvrir l'envergure de la quatrième. D'ailleurs, cette dernière dispose maintenant d'une date de sortie. Préparez-vous, car ça arrive bientôt.

Elle se fait attendre depuis un bon bout de temps, mais la saison 4 de The Boys a une bonne raison. Celle-ci a été retardée par la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Elle a finalement été annoncée pour 2024 lors du CCXP au Brésil, mais sans plus de précision. Aujourd'hui, c'est du passé, puisqu'on sait exactement le moment où elle va arriver : le 13 juin prochain sur Prime Video. Notez ça dans votre agenda, car vous n'allez sûrement pas vouloir rater le début de cette saison qui promet d'être sensationnelle.

Attention, un rappel important s'impose. On vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à regarder les épisodes de la série Gen V avant de vous lancer. Pour cause, la saison 4 de The Boys prend place juste après les événements finaux du spin-off. C'est Eric Kripker, le showrunner, qui l'a lui-même expliqué. Par conséquent, dans le doute, il vaut mieux les avoir vus. D'autant plus que la fin de la nouvelle saison mènera directement à la suite de Gen V. C'est une simple précaution, et ce sera idéal pour patienter jusqu'à la sortie de la quatrième en juin. Une chose est sûre, l'excitation des fans est à son comble.

Pour rappel, en décembre dernier, on avait eu un premier aperçu de la suite de The Boys. Butcher est au courant pour « l'arme » normalement capable de provoquer la fin des super-héros lorsque Homelander sera jugé pour le meurtre d'un manifestant. On a hâte de voir le dénouement de cette situation. En plus, côté casting, on va pouvoir accueillir Jeffrey Dean Morgan, aka Negan dans la série The Walking Dead, entre autres. Il y aura également Valorie Curry dans le rôle de Firecracker et Susan Heyward dans celui de Sister Sage.