Que faut-il attendre après The Batman Part 2 ? Le Chevalier Noir de Robert Pattinson va-t-il faire ses adieux ? Le réalisateur en parle et donne des nouvelles.

L'univers de The Batman continue de fasciner les fans, surtout après le succès du premier film réalisé par Matt Reeves. Alors que The Batman Part II est en cours de développement, les spéculations vont bon train : que réserve l’avenir du Chevalier Noir ? Et surtout, est-ce que cette suite marquera la fin de son parcours ?

Une bonne nouvelle pour The Batman

Les amateurs de The Batman peuvent souffler : l’histoire de leur Chevalier Noir préféré ne s’arrêtera pas avec The Batman Part II. Le réalisateur Matt Reeves a récemment confirmé que son plan pour la saga reste une trilogie, malgré quelques ajustements en cours de route. Le deuxième film n'est donc qu'une étape supplémentaire dans la progression de Bruce Wayne.

Depuis le succès du premier film, Reeves reste fidèle à son idée d'origine : développer une trilogie centrée sur Batman. Lors d’une récente interview avec Collider, il a réaffirmé que cette vision est toujours d’actualité. Bien que des projets annexes comme la série The Penguin aient vu le jour, cela ne change rien à l’histoire principale. En effet, Reeves continue de suivre la trajectoire qu’il avait imaginée dès le début.

Cette trilogie permettra de suivre l’évolution de Batman, tout en explorant les conséquences de ses actions sur Gotham et ses habitants. The Batman Part II ne sera donc pas la fin, et ça, c'est plutôt une excellente nouvelle pour tout le monde.

The Penguin est un complétement

La série The Penguin, qui met en scène Colin Farrell dans le rôle d'Oswald Cobblepot, s’inscrit dans la continuité de l’univers de The Batman. L’histoire reprend juste après les événements du premier film, avec la mort de Carmine Falcone qui laisse un vide de pouvoir dans le monde du crime de Gotham City. Ce vide crée une opportunité pour Cobblepot, dont l’ascension est au cœur de la série.

Reeves a décrit cette série comme un récit proche de Scarface, explorant l’évolution de Cobblepot dans le monde du crime. Ce format de série permet d’approfondir son personnage sans ralentir le rythme des films. Pour Reeves, cela permet de garder Batman au centre de la trilogie, tout en développant des récits annexes.

