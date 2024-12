James Cameron est accaparé par Avatar, mais il réfléchit à un nouveau projet Terminator. « C'est totalement confidentiel. Je ne veux pas vous envoyer un agent robot potentiellement dangereux si vous veniez à en parler, même rétroactivement ». Une déclaration qui a fait lever les yeux au ciel de certains, tandis que d'autres sont curieux de voir ce que le réalisateur a en tête. Si la franchise a donc un avenir au cinéma malgré les nombreux ratés de ces dernières années, elle aura aussi toute sa place sur la scène vidéoludique. Avis aux fans de T2 !

Un nouveau Terminator qui offre un retour dans le passé

Le prochain jeu Terminator: Survivors sera disponible en 2025, après avoir subi un report, en accès anticipé sur Steam. Une version PS5 et Xbox Series X|S est bien dans la feuille de route des développeurs, mais elle ne sera pas disponible au même moment selon les dernières informations. Ce titre, qui se situe après les événements du Jugement Dernier, se veut fidèle aux premiers films de la saga mais sera bien différent des précédents jeux qu'on a pu avoir. Nacon Milan souhaite offrir une expérience de survie en monde ouvert où le joueur sera traqué par les machines de Skynet. Un soft jouable en solo ou en co-op jusqu'à trois joueurs où l'on croisera des têtes connues.

« Vos rencontres vous en apprendront plus sur le Jugement Dernier et le scénario inédit vous placera au cœur d’une histoire où vous pourrez changer le destin de l'humanité » nous promet-on. Mais un nouveau jeu surprenant, qui va détonner avec Survivors, a leaké avant l'heure. Il s'agit de Terminator 2D: No Fate. La fuite ne vient pas d'un insider, mais de l'organisme de classification australien. Les informations sont maigres, mais on apprend que le titre sera jouable sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Autrement dit partout.

Terminator 2D No Fate a reçu la classification « M » pour « Mature » en raison d'un contenu violent et de quelques mots grossiers. Pour le reste, on semble se diriger vers un jeu dans un style rétro avec un défilement horizontal. De plus, il est possible que ce soit une réinterprétation de Terminator 2 : Le Jugement Dernier ou au moins d'un titre qui s'inscrit à l'époque du film. « No Fate » étant une référence directe au long-métrage, et plus précisément à la phrase inscrite sur une table au couteau par Sarah Connor lorsqu'elle rend visite à Enrique pour se procurer des armes.

Source : Australian Classification Board.