L'éditeur a en effet enregistré une toute nouvelle marque en lien direct avec son célèbre JRPG Tales of Arise. Nous ne connaissons toutefois pas encore la nature réelle de ce projet. Doit-on s’attendre à une suite ? Un gros DLC ? Ou tout autre chose comme un anime peut-être ?

Tales of Arise prépare son comeback

Autant de questions auxquelles nous n’avons pas encore de réponses, mais les prochaines semaines, ou prochains mois, devraient très certainement nous en révéler davantage.

Les Game Awards ne sont plus très loin et pourraient par exemple être un terrain propice pour une annonce autour de Tales of Arise, bien que cela semble très tôt dans la mesure où la marque a été enregistrée il y a peu.

Si cette nouvelle marque, Tales of Arise Beyond the Dawn, pourrait suggérer une suite ou un DLC, rien n'est encore certain. Par ailleurs, la piste d’un DLC serait surprenante puisque Bandai avait affirmé qu’il n’y aurait très certainement pas de gros DLC narratif pour ce Tales of Arise. Ce dernier a également déjà reçu plusieurs contenus gratuits et payants depuis sa sortie, mais rien de transcendant.

La licence Tales of devrait dans tous les cas continuer à nous surprendre et un gros remaster de Tales of Symphonia, l’un des meilleurs épisodes de la saga, va d’ailleurs bientôt pointer le bout de son nez.

Ce dernier est attendu sur PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch dès le 17 février prochain. Ce devrait être l’occasion idéale pour les fans de redécouvrir un JRPG de qualité et pour les non-initiés de se plonger dans une licence qui en a sous le coude et fait vibrer des milliers de fans depuis des décennies.

En attendant, si vous souhaitez vous essayer à l'épisode le plus récent, sachez que Tales of Arise est disponible sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One depuis l’année dernière et qu’il est désormais facilement trouvable à bas prix. Si jamais vous avez encore de la place dans votre liste de jeux à faire, entre deux grosses sorties de fin d’année, on ne peut que vous le recommander.