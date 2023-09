Le RPG Tales of Arise a dévoilé son nouveau DLC nommé Beyond the Dawn. Cette suite plutôt inattendue de l'aventure principale devrait faire des heureux.

Derrière les mastodontes que sont Final Fantasy et Dragon Quest, la saga Tales of parvient à exister et sans faire simplement de la figuration. Alors que les plus grandes heures de la série semblait quand même être loin derrière elle, Bandai Namco a livré un excellent JRPG avec Tales of Arise en 2021. Une réussite critique et commerciale avec plus de deux millions de copies vendues. Un succès qui a visiblement poussé le studio à revoir ses plans, lui qui affirmait qu'aucun DLC du jeu ne sortirait.

Le DLC Tales of Arise Beyond the Dawn se dévoile

L'an dernier, Bandai Namco déposait la marque Tales of Arise : Beyond the Dawn auprès de l'EUIPO, l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Alors, nouvel anime, DLC ou véritable suite ? Il s'agissait clairement des pistes les plus probables. Le studio japonais vient enfin de révéler ce qui se cachait derrière son nom lors du State of Play du 14 septembre 2023. Finalement, l'extension Beyond the Dawn sera bien un DLC qui fera office de suite directe à l’histoire principale. Logiquement, seuls les joueurs qui possèdent le jeu de base pourront profiter de cette extension qui s'est longuement dévoilée dans un joli trailer.

Le scénario de ce contenu additionnel tournera autour d'une jeune fille nommée Nazamil. C'est une descendante à la fois des Dahniens et des Reniens, les peuples des deux mondes en guerre dans Tales of Arise. Nazamil est aussi l'enfant d'un des seigneurs que notre groupe de héros a éliminé dans l'aventure, mais nous ne savons pas encore de qui. Peut-être de Ganabelt, avec lequel elle semble partager une plus forte ressemblance ? En tout cas, ses origines devraient être la source de nombreux conflits. Bien sûr, notre troupe composée d'Alphen, Shionne, Law, Dohalim, Rinwell et Kisara sera à nouveau réunie dans l'extension Beyond the Dawn. L'évolution de la relation entre Alphen et Shionne sera intéressante à suivre après la conclusion de Tales of Arise.

Une durée de vie qui s'annonce plutôt généreuse

Yusuke Tomizawa, le producteur du jeu, se livre aussi sur la durée de vie du DLC. « J’ai passé plus de 20 heures à me plonger dans cette expérience narrative au cours de mon test, tout en prenant le temps de réexplorer ce nouveau monde qui n’est désormais plus qu’un », confie-t-il. Enfin, si vous avez passé des dizaines d'heures sur Tales of Arise et que vous souhaitez conserver les équipements et compétences débloqués, ça ne sera malheureusement pas possible.

« Nous n’avons pas fait un simple transfert de niveaux et de statuts à partir du jeu principal. À la place, nous avons préparé des bonus tels que de l’argent et des points de compétence en nous basant sur les données du jeu principal » a ajouté Tomizawa-san.

Vous ne repartirez donc pas de zéro, mais tout le monde sera logé à la même enseigne avec un contenu initial qui permettra de se mettre à niveau. Tales of Arise Beyond the Dawn sortira sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One le 9 novembre 2023. Oui, cela fait une nouvelle case à cocher en cette fin d'année extrêmement chargée.