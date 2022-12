C’est Noël et en cette période de fêtes, on cherche à se faire plaisir, mais surtout à se faire plaisir autour de soi. Pas d’idées de cadeaux ? Voici une sélection des meilleurs jeux à faire ou à offrir sur Nintendo Switch.

Il est parfois compliqué de trouver LE cadeau idéal pour Noël et vous n'êtes peut-être pas très à l’aise avec le jeu vidéo en général. On est plus qu'à quelques heures de Noël et vous ne savez pas quoi offrir ? Voici quelques idées de jeux à offrir sur Nintendo Switch, pour petits et grands.

Pour les amateurs de jeux de rôle sur Nintendo Switch

Incontestablement LE meilleur jeu de rôle japonais sur la petite Nintendo Switch, Xenoblade 3 est un condensé d’action, d’émotions et d'aventures qui conviendra parfaitement aux amateurs du genre. Pas besoin d’avoir fait les jeux précédents de la franchise, Xenoblade 3 se suffit à lui-même.

Le tout dernier Pokémon est une valeur sûre. Alors oui, il n’est pas beau, pas du tout même, mais ce duo Pokémon Écarlate & Violet reste de gros jeux particulièrement généreux et adapté au jeune public. Plus de 400 monstres à attraper, un monde vaste à visiter seul ou entre amis et des mises à jour régulières font que ces jeux Pokémon sont une petite réussite malgré leurs quelques problèmes techniques.

Le dernier né de la licence Monster Hunter est sorti l’année dernière sur Switch mais reste une valeur sûre. Bien qu’il se destine à un public averti à cause de ses mécanique de jeu particulièrement riche, il n’en reste pas moins un jeu de rôle particulièrement solide. On y combat des créatures magnifiques, on se crée de l’équipement et l’on continue de chasser des créatures de plus en plus énormes. Le jeu est régulièrement mis à jour et une extension, Sunbreak, ajoute également énormément de contenu. Il est d’ailleurs possible de trouver le jeu en pack à moindre coût.

Pour ceux qui ne jurent que par l'action et l'aventure

Le troisième épisode de la sorcière est une petite tuerie et a même reçu le prix du meilleur jeu d'action 2022. Bayonetta 3 est un mélange de pure folie artistique, d'action grisante et de mise en scène explosive. À ne pas mettre entre toute les mains certes, mais pour les autres, ce serait dommage de passer à côté.

Ca faisait longtemps que la petite boule rose n'avait pas eu le droit à un jeu en solo, mais grâce à ce Kirby et le Monde Oublié, c'est chose faite. Et en prime, c'est un excellent cru ! Mignon tout plein, le jeu propose un vaste monde a explorer et des petites énigmes bien senties. Le tout porté par une direction artistique rondouillarde et très colorée.

Le mariage parfait entre une licence cinématographique de renom et la célèbre marque de jouet, LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est un jeu généreux, très drôle, et même jouable en coopération ! Il plaira assurément aux petits comme aux grands.

Pour jouer en multijoueur avec les amis !

Ici, on ne vous apprend rien, Mario Kart 8 est LE jeu de la Nintendo Switch. Véritable carton, le jeu de kart propose un contenu gargantuesque et a même le droit à de nouveaux circuits régulièrement grâce aux packs de DLC qui arrivent par vague. Désormais, Mario Kart 8, c'est plus d'une trentaine de personnages et près de 90 circuits, rien que ça !

Peut-être moins connu que la licence Mario, mais tout aussi génial, la série des Splatoon propose des affrontement multijoueur à coup de peinture. Les joueurs s'équipent d'arme et d'outils comme des pinceaux, des pistolets à peinture ou encore des rouleaux, et se battent pour la domination de la carte dans différents modes de jeu. Splatoon 3 embarque d'ailleurs un mode campagne sympathique et de nombreux autres modes. Parfait pour les compétiteurs en herbe !