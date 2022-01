L'histoire est connue de longue date : alors qu'il multipliait les pièces de théâtre outre-Atlantique, Charles Martinent fut convié à une audition qui allait changé sa vie, et lui permette de mieux la gagner, même s'il n'aura rien touché pour son premier rôle dans la peau de Super Mario, enregistré pour un flipper sorti en 1992. Quelle vie. Mais à l'occasion d'une interview accordée au site Games Radar, l'acteur est revenu sur ses meilleurs moments avec l'ex-plombier de Brooklyn.

Vous ne vous y attendiez pas - et pour tout vous dire, nous non plu -, mais le premier jeu cité par l'acteur interrogé sur ses meilleurs souvenirs en studio n'est pas un épisode canonique de la série, loin s'en faut :

Martinet se pris tellement pris au jeu qu'il proposera même (avec succès) de transformer les commentaires négatifs de ce logiciel destiné à taper au clavier en encouragements :

Mais parce que vous n'êtes pas venus jusqu'ici pour entendre seulement parler de l'obscur Mario Teaches Typing, Martinet en place tout de même une ou deux pour les opus en 3D de la célèbre mascotte :

Lorsque Super Mario 64 était en développement, je savais ce que je voulais obtenir. C'était comme une sorte d'expédition, nous étions intrépides, c'était très amusant de trouver comment exprimer une chute, ce genre de choses. Et puis il y a eu Galaxy et le frisson de l'envol. Odyssey était comme un hommage au passé et au futur de la série. Et puis, Sunshine....

Ce sont mes jeux préférés, de très loin. Super Mario 64 pour cette première expérience, et Galaxy. Mario Kart aussi, c'était quelque chose.