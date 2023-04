Attendu depuis de nombreux mois, le film Super Mario Bros. est enfin en salles. Si les critiques sont plus divisées que ce que l'on imaginait, le public devrait être au rendez-vous. Les fans de la licence devraient notamment y trouver leur compte, tant les easter-eggs et autres références aux jeux y seraient nombreuses. Parmi elles, un certain rap qui a marqué les possesseurs de Nintendo 64...

Un compositeur en colère contre Nintendo

Si vous êtes un vrai fan de Nintendo, vous devez connaître ce chef-d'œuvre incompris qu'est le "DK Rap". Le titre, initialement composé comme une simple blague, a finalement été intégré au jeu Donkey Kong 64. En fait, il s'agit même de son introduction ! Et si certains joueurs avaient été gênés par le résultat final à l'époque, on le retrouve pourtant dans le nouveau film Super Mario Bros. ! Vous pouvez découvrir sa version originale juste en-dessous.

Le fameux "Rap DK"

Malheureusement, des personnes qui sont allées voir le film d'animation en salle ont fait part à Grant Kirkhope (World of Warcraft, Mario et les Lapins Crétins...), l'un de ses deux compositeurs, d'une très mauvaise nouvelle. Il apparaît en effet que son nom n'est crédité nul part lors du générique de fin. Nin avant, soit dit en passant. A la place, le rap de Donkey Kong est juste crédité au jeu dans lequel il est apparu, Donkey Kong 64. Une information qui n'a évidemment pas fait plaisir au compositeur, qui a partagé sa rancœur sur Twitter : "J'avais vraiment hâte de voir mon nom au générique pour le Rap de Donkey Kong mais hélas, comme attendu, il n'y est pas..... Nique ma vie".

Déçu mais pas rancunier Kirkhope a publié un nouveau tweet quelques heures plus tard. Il s'y est dit excité à l'idée de découvrir le film, après que son fils l'a vu et beaucoup apprécié. Quant aux questions de droits d'auteur, l'homme a fait comprendre à ses followers qu'il ne souhaitait pas porter l'affaire devant la justice. Nintendo, pourtant très à cheval sur les copyrights, devrait donc s'en tirer sans trop de soucis.

Super Mario Bros., un mauvais film ?

Attendu comme un chef-d'œuvre par de nombreux fans hypés par les trailers, le film Super Mario Bros. ne part malheureusement pas sur les chapeaux de roues. Car même si la polémique évoquée ne dégrade pas la réputation du film, la presse, elle, le pourrait bien. Et si l'on dit ça, c'est parce que les critiques de la presse qui sont tombées sont mauvaises, voire catastrophiques. A l'heure où nous écrivons ces lignes, le long-métrage d'animation n'obtient qu'un score de 53% sur Rotten Tomatoes ! Et le pire, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de quelques premiers retours : ce score se base sur 143 reviews ! Un constat d'autant plus étonnant que les premiers échos qui nous étaient parvenus s'étaient avérés très encourageant.

Il est néanmoins nécessaire de relativiser. Le grand public, lui, semble pour sa part totalement conquis. Sur Rotten Tomatoes, par exemple, ce sont 96% d'avis positifs qui sont recensés ! Autant dire que l'écart avec la presse est énorme. Sur IMDb, Super Mario Bros, le film se contente d'un sympathique 7,5/10. Moins impressionnant, mais rassurant : peut-être ferez-vous partie des spectateurs séduits par le projet.