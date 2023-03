ll y a quelques temps nous pouvions vous parler de nos impressions sur Summoners War Chronicles, un MMORPG coréen très rafraichissant qui avait l'ambition de s'imposer aussi sur PC en plus d'une forte présence mobile. Disponible via Steam, Google Play, App Store, Hive Crossplay et Google Play Games en Europe depuis le 9 mars dernier, le titre multijoueur bat déjà des records.

Une pluie de chiffres et beaucoup de positif pour Summoners War Chronicles

Après avoir atteint 2 millions de préinsciptions juste avant la sortie, le jeu a atteint un total de plus de 110 000 personnes connectées simultanément le 12 mars dernier. Très impressionnant aussi, le jeu a également franchi la barre symbolique des 5 millions d’utilisateurs dans le monde entier. Summoners War Chronicles est même numéro 1 des ventes sur Steam depuis peu, devant Sons of The Forest et bien loin devant Hogwarts Legacy. Grosse surprise.

Un succès aussi sur mobile

En plus d'être un carton sur PC, en moins d’une semaine, Summoners War: Chronicles a grimpé l’ensemble des classements mondiaux, s’imposant comme le titre le plus populaire en France sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store.

Eun-jae Lee, producteur du jeu déclare :