Alors la conférence était elle aussi dingue que prévue ? Que nous a réservé le Summer Game Fest 2022 ? Est-ce qu’il y a eu de belles surprises ? Spoiler : oui et non.

Ce jeudi soir, les festivités du SGF 2022 ont débuté officiellement avec la grande conférence d’ouverture. Un show de deux heures avec une trentaine de jeux montrés qui ne restera pas dans les annales. Il a cependant eu son petit lot d’annonces et quelques grosses cartouches. Petit récap de la conférence du Summer Game Fest 2022.

Remake, multi, série ... The Last of Us à l'honneur du Summer Game Fest 2022

La grosse surprise de fin n’en était pas une. Sony a fait une bourde monumentale en vendant la mèche quelques heures avant la conférence sur son site officiel : The Last of Us Remake est bien une réalité. Entièrement retravaillé de zéro au point que les équipes ont récupéré l’ensemble des images du tournage de motion capture pour améliorer les animations et les expressions faciales des personnages, TLOU Remake permettra de revivre l’une des expériences les plus marquantes du jeu vidéo dans des conditions plus qu’optimales.

Mais l’avenir de la saga ne s’arrête pas là. S’il est encore trop tôt pour le montrer, le multijoueur de The Last of Us sera un free-to-play en standalone. Il donnera de ses nouvelles début 2023. Le mode Factions avait su gagner le cœur des joueurs lors de la sortie du jeu original en 2013. 10 ans plus tard, il reviendra avec une formule qui sera sans doute axée jeux-service, l’une des nouvelles stratégies phares de PlayStation.

Toujours pas de trailer, mais la série The Last of Us a également fait une apparition au Summer Game Fest 2022 en dévoilant une nouvelle image de Pedro Pascal et Bella Ramsey en Joel et Ellie. D’ailleurs Neil Druckmann et HBO ont réussi à garder une surprise au chaud. Ashley Johnson et Troy Baker, les acteurs originaux du duo iconique auront un rôle dans l’adaptation qui devrait être très fort selon le directeur de la saga.

Plein de jeux d'horreurs dans l'espace

L’horreur et l’espace ont monopolisé une belle partie du SGF 2022. Comme promis, The Callisto Protocol a fait le show avec une séquence de gameplay brute clairement dans la veine avec Dead Space. Les fans du jeu de Visceral devraient sans doute se ruer sur le titre la de sa sortie, fixée au 2 décembre 2022. Dans la même veine, Routine a lui aussi de très grosses vibes Dead Space. Signé Raw Fury, il s'agit d'un jeu d’action et d’horreur en vue subjective se déroulant dans une base lunaire abandonnée, vecteur d’une vision de l’avenir datée des années 80. Le titre est prévu à une date indéterminée sur PC et Xbox.

Vous reprendrez bien encore un petit survival horror ? Parmi les nouvelles annonces, Fort Solis devrait taper dans l'œil des amateurs du genre. Outre son casting de prestige composé de Troy Baker (The Last of Us, Bioshock…) et Roger Clark (Red Dead Redemption 2), le titre promet des séquences narratives jouables avec plusieurs embranchements possibles. Un thriller qui se déroule sur une station désertée de Mars encore bien énigmatique qui est prévu uniquement sur PC. Question nouveaux jeux, Focus Home a annoncé Alien : Dark Descent, une énième adaptation à la sauce action-tactique prévue pour 2023. Et pour finir sur l’horreur pas de Kojima au Summer Game Fest 2022, mais Bloober Team. Pas de Silent Hill Remake au menu, mais Layers of Fears à mi-chemin entre le remaster et la suite. D'ailleurs, The Quarry a profité de l'occasion pour dévoiler son trailer de lancement avant sa sortie aujourd'hui.

Modern Warfare 2, Street Fighter 6, quelques gros jeux au Summer Game Fest 2022

La soirée s’est ouverte sur Street Fighter 6, qui est revenu confirmer la présence de Guile au roster. Bon ce n’était pas vraiment une surprise puisque le casting a déjà leaké. Cependant les amateurs de jeux de combat ont pu découvrir de nouvelles séquences de gameplay. Et question gameplay Call of Duty Modern Warfare 2 s’est montré particulièrement généreux sur ce point. Comme promis, Activision a dévoilé une longue séquence de la campagne principale pleine d’action et d’explosions.

Un peu plus chiches en gameplay, One Piece Odyssey et Gotham Knights ont présenté leurs personnages dans des bandes-annonces respectives. Luffy et ses amis passeront en mode JRPG à une date toujours inconnue, tandis que Nightwing tente de reprendre le flambeau de son défunt mentor. Marvel’s Midnight Suns a dévoilé sa nouvelle date de sortie avec un trailer inédit où Spider-Man et Venom ont tous les honneurs. Saints Row a quant à lui fait la part belle à la customisation, tandis que SUPER PEOPLE a tenté de faire de l'oeil aux fans de Fortnite qui regardaient ce Summer Game Fest.

Les créateurs de Genshin Impact ont assuré le spectacle pour les amateurs de productions japonaises. miHoYo a levé le voilé sur Honkai : Star Rail, leur nouveau RPG de science-fiction en monde ouvert où vivent des Eons, des incarnations des principes fondamentaux du monde. Contrairement à ce que les fans espéraient, aucune date de sortie n’a été dévoilée. Toujours par HoYoverse , l'Action-RPG Zenless Zone Zero, aka ZZZ, se déroule dans un monde post-apocalyptique à l’ambiance assurément urbaine et futuriste. Le titre est prévu sur PC et mobile à une date indéterminée.

Les jeux indépendants ont aussi fait le show

Cuphead The Delicious Last Course sortira à l'été 2022

C’était la grosse surprise de ce Summer Game Fest 2022 : le retour de Dead Island 2 des années après son annonce. Bon pas tout à fait, c’était un énorme troll pour annoncer la sortie de Goat Simulator 3 à l'automne prochain sur Xbox Series, PS5 et PC. Quelques jeux indépendants ont donc aussi fait le déplacement pour aérer les grosses annonces.

30 ans après la sortie du premier opus, Flashback 2 reviendra sur consoles et PC sous le pavillon Microids. Cuphead the Delicious Last Course est venu donner une petite mise en bouche avant la conférence du Tribeca Games Festival de ce vendredi 10 juin. Même son de cloche pour American Arcadia, la nouvelle production des créateurs de Call of the Sea à base de téléréalité. TMNT : Shredder’s Revenge a quant à lui enfin dévoilé sa date de sortie, tandis que Witchfire (par les papas de The Vanishing of Ethan Carter) s’est remontré cinq ans après sa première apparition. Midnight Fight Express est passé livrer quelques pains pour confirmer sa sortie au 23 août prochain.

L’une des grosses annonces de la scène indépendante reste néanmoins Stormgate, premier jeu du nouveau du studio des vétérans de Starcraft 2. Un titre développé avec le moteur Unreal Engine 5 qui optera pour le modèle économique tendance : le free-to-play. La petite douceur du Summer Game Fest 2022 nous a été offerte par Highwater. Le studio Demagog (Golf Club Wasteland) revient avec un jeu dystopique mêlant aventure et survival.

La liste de toutes les annonces du Summer Game Fest 2022

Street Fighter 6

Aliens Dark Descent

The Callisto Protocol gameplay Summer Game Fest

Call of Duty: Modern Warfare 2 gameplay

Flashback

Witchfire

Fort Solis

Routine

Outriders : Worldslayer

Stormgate

Highwater

American Arcadia

Goat Simulator 3

Marvel's Midnight Suns trailer Summe Game Fest

Cuphead: The Delicious Last Course

Neon White

Midnight Fight Express

Warframe The Duviri Paradox

Honkai: Star Rail

Zenless Zone Zero

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

One Piece Odyssey

Metal: Hellsinger

The Quarry

Nightingale

Saints Row

Warhammer 40,000: Darktide

Layers of Fears

Gotham Knights

The Last of Us Remake