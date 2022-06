Le Summer Game Fest 2022 commence réellement dès ce soir avec sa conférence dédiée. On vous dit tout ce qu’il y a à savoir sur cet événement, les jeux confirmé, ceux attendus et les rumeurs crédibles et les plus folles.

Après une petite mise en bouche alléchante avec le State of Play de Sony, les choses sérieuses vont commencer. Le lancement des festivités du Summer Game Fest approchent à très grands pas et l’événement s’annonce lui aussi riche en annonces. PS5, Xbox Series, PC et Nintendo Switch il devrait y en avoir pour tous les goûts. Date, heure, comment regarder la conférence, à quoi s’attendre ? On fait un petit récap.

C’est le grand soir. Après des semaines de teasing, le Summer Game Fest 2022 va officiellement ouvrir le bal avec sa propre conférence. Un show que l’on nous promet exceptionnel qui se tiendra ce jeudi 9 juin à 20h (heure française). Aucune durée exacte n’a été confirmée, mais il faudra au moins tabler sur 90 minutes au minimum. Il va falloir préparer les snacks à l’avance. Comme d’habitude, l’événement sera retransmis sur plusieurs médias et canaux de communication dont les chaînes officielles des Game Awards sur Twitch et YouTube. Le compte officiel de l’événement devrait également partager les annonces plus ou moins en temps réel sur ses réseaux sociaux. Cependant, vous pouvez compter sur nous pour être au taquet et pour vous donner toutes les grosses annonces ce soir.

A quoi s’attendre pour cette édition ?

Mais faut-il vraiment être hypé pour ce Summer Game Fest 2022 ? Évidemment, Geoff Keighley affirme que les joueurs doivent trépigner d’impatience car ce sera une soirée de folie. Il faut dire que les années précédentes, nombre d’éditeurs et développeurs ont été particulièrement impactés par la pandémie. Beaucoup de jeux ont été retardés, au point que certains ont complètement disparu de la circulation. Ce soir, ce sera peut-être leur grand retour.

Moins de nouveaux annoncés, mais un gros show

Comme d’habitude, la conférence du Summer Game Fest 2022 va balancer des « World Premiere » à tout-va. Cependant, cette appellation ne concerne pas uniquement les nouveaux jeux annoncés en exclusivité pendant l’événement. Face à un engouement sans doute un peu trop débordant des fans, l’organisateur a tenu à tempérer leurs attentes. La conférence du SGF 2022 mettra avant tout l’accent sur des jeux déjà connus.

« Nous avons quelques annonces de nouveaux et quelques surprises si tout se tient. Mais la conférence se concentre principalement sur des choses déjà annoncées. Nous préparons de belles choses, mais tempérez vos attentes quant aux annonces méga-choquantes, ce ne sont pas les Game Awards Méfiez-vous de certaines rumeurs folles que j’ai pu voir. » - Geoff Keighley

Il y aura moins de nouveaux jeux annoncés, mais cela ne sera pas synonyme d’un show au rabais pour autant. Comme l’a rappelé Keighley, Elden Ring avait déjà été annoncé lorsqu’il a enflammé cette même scène l’année dernière. On peut donc s’attendre au retour en grande pompe de titres entrés dans un long mutisme. D'autres devraient préciser leur date de sortie ou enfin révéler leur gameplay.

Les jeux confirmés du SGF 2022

Si la conférence du SGF tient davantage d’annonces surprises, ses organisateurs n’ont pas hésité à confirmer la présence d’une poignée d’entre eux. A commencer par l’émule de Dead Space, The Callisto Protocol qui va dévoiler ses premiers extraits de gameplay. Tout fraîchement annoncé, Call of Duty Modern Warfare 2 présentera en avant-première une démo de gameplay de sa campagne principale. Au rayon de ceux qui vont dévoiler leur gameplay, One Piece Odyssey montrera lui aussi ce qu’il a dans le ventre. Le JRPG à la sauce Bandai présentera lui aussi ses mécaniques, avec pourquoi pas une date de sortie à la clé.

C’était l’une des rumeurs insistantes, c’est désormais confirmé. Oui Marvel’s Midnight Suns sera bien au Summer Game Fest 2022. Le XCOM version super-héros aurait eu le droit à une refonte après l’annonce de son report et on devrait enfin la voir. Pour rester dans le thème, les protégés de Batman reviendront avec une séquence de gameplay de Gotham Knights. Robin et Red Hood ayant déjà eu les honneurs, ça devrait être au tour du duo Nightwing et Batgirl. Petite surprise du State of Play, Street Fighter 6 va également passer une tête pour révéler de nouvelles séquences de gameplay et au moins un nouveau personnage. Bon la surprise n’en sera pas vraiment une puisque le roster a déjà fuité.

La douche froide de Sonic Frontiers devrait continuer, puisque le hérisson bleu est cordialement invité à l'événement. Au milieu de ces grosses productions, quelques jeux plus confidentiels seront mis en avant. A commencer par Nightingale, la première production du nouveau studio d’Aaryn Flynn (Mass Effect). Le premier RTS de Frost Giant Studios, composé de vétérans de Starcraft et Blizzard, s’annoncera lors du Summer Game Fest 2022. Cuphead : The Delicious Last Course, le free-to-play Warframe et le joli Planet of Lana seront également à l’affiche.

Les jeux pressentis pour la conférence

Le teaser trailer du Summer Game Fest à plus ou moins confirmé quelques jeux dont TMNT : Shredder’s Revenge, Le Seigneur des Anneaux : Gollum, Saints Row devraient également être de la partie. Parmi la trentaine d’éditeurs qui viendront assurer le spectacle, on retrouvera Telltale Games. Le développeur avait promis des nouvelles de The Wolf Among Us 2 cette année, ça semble être la bonne. Les free-to-play Fall Guys et Genshin Impact devraient également annoncer de nouvelles collaborations pour le premier et du contenu inédit pour le second.

Square Enix avait promis des annonces en fanfare cet été pour les 35 ans de Final Fantasy et pour le moment l’éditeur n’a pas déçu. Des infos autour du 25e anniversaire du septième opus se font quant à elles toujours attendre. La firme japonaise pourrait cependant profiter de l’ampleur du Summer Game Fest pour créer la surprise et donner un avant-goût du très attendu FF7 Remake 2 et pourquoi pas du FF9 Remake mentionné par le leak Nvidia.

Pourraient également être présents ce soir : A Plague Tale Requiem, qui assurera le show du Tribeca Festival, Diying Light 2 pour présenter son premier DLC narratif, Hogwarts Legacy et ATLUS qui devrait encore aller à contre-pied des attentes d’un portage de Persona 5 Royal sur Switch et/ou Xbox pour parler d’un jeu qu’on aura oublié une fois l’événement terminé. Hazel Light (It Takes Two) est également pressenti pour annoncer son nouveau jeu.

Le point sur les rumeurs du Summer Game Fest 2022

Pour le reste des jeux présentés, les rumeurs vont de bon train, certaines de plus en plus persistantes et plus folles que d’autres. Hollow Knight : Silksong pourrait enfin sortir de son long mutisme lors du Summer Game Fest 2022. Le titre attendu comme le messie à chaque Nintendo Direct, la suite de la pépite de Team Cherry a été teasée par l’un des membres de son équipe marketing. Véritable indice ou pétard mouillé ? Réponse ce soir. Un insider fiable avait également teasé une annonce de Quantic Dream pendant les festivités. Il semble peu probable à ce stade que ce soit Star Wars Eclipse, mais on sait que le studio français travaille sur plusieurs projets en même temps, dont un jeu de dark fantasy.

La rumeur la plus persistante reste l’annonce de la date de sortie de God of War Ragnarok. Plusieurs indices vont dans ce sens depuis des semaines et la page PS Store du jeu a été mise à jour seulement quelques heures avant le début de la conférence. Final Fantasy 16 avait eu le droit à une manipulation similaire juste avant de mettre le feu au State of Play de juin. Un certain The Last of Us Remake est lui aussi pressenti. Reste à voir si Microsoft et Nintendo feront eux aussi des annonces ou s'ils les gardent au chaud pour leurs événements respectifs.

Impossible d’avoir un événement de Geoff Keighley sans citer une rumeur autour de son grand poto : Hideo Kojima. Le papa de MGS et de Silent Hill prend un malin plaisir à teaser son projet en cours depuis plusieurs mois ou du moins ses projets. Norman Reedus a vendu la mèche pour Death Stranding 2 tandis qu’un certain jeu d’horreur intitulé Overdose a enflammé la toile hier. Lequel se montrera ce soir ? Peut-être le second, vu que le journaliste Tom Henderson affirme avoir eu accès à un teaser. Le timing ne semble pas anodin, mais cela ne reste que pure spéculation.