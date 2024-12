Le studio britannique a en effet détaillé le contenu de la Saison 4 à venir dans Suicide Squad Kill the Justice League, qui sera donc sa dernière. Le naufrage tant critique que financier qu'a été ce jeu-service commandé par Warner Bros. Games va donc bientôt définitivement être mis à mort. Mais Rocksteady a tout de même pensé à un moyen de le garder sous assistance respiratoire pour les joueurs le détenant.

Suicide Squad Kill the Justice League va bientôt nous quitter, mais pas totalement

Avant le crash absolu qu'a été le jeu-service Concord chez PlayStation, Suicide Squad Kill the Justice, un autre jeu-service qui a fait l'effet d'un four, fut considéré comme l'un des pires échecs commerciaux vidéoludiques de l'histoire, avec environ 200 millions de perte pour Warner Bros. Games. L'idée d'incarner Harley Quinn, Captain Boomerang, King Shark et Deadshot pour éliminer les plus grands héros du DCU contrôlés par Brainiac, le tout dans un jeu-service manquant terriblement de contenus intéressants, malgré un gameplay ayant ses bons moments, n'a clairement pas soulevé les foules.

Rocksteady s'était cependant engagé à supporter son jeu Suicide Squad jusqu'à la Saison 4, qui se clôturera en janvier 2025 et a tenu parole. Celle-ci ajoutera un super-vilain iconique de DC, en la personne de Deathstroke, alias Slade Wilson (à ne pas confondre avec Deadpool/Wade Wilson de Marvel, bien sûr). Le mortel mercenaire aura droit à tout un arsenal pour accomplir sa mission contre Brainiac et complètera donc l'équipe après Lawless, la fille de Deadshot, dans la Saison 3.

C'est donc bien un clap de fin pour Suicide Squad Kill the Suicide Squad, avec cela dit une bonne nouvelle : un mode hors-ligne, pour que le jeu soit encore accessible à celles et ceux le détenant. Après cela, Rocksteady sera à nouveau libre d'explorer de plus verts pâturages. Comme par exemple un nouveau Batman Arkham, et de préférence pas sous la forme d'un jeu service ? C'est en tout cas bien tout ce qu'on leur souhaite.

Deathstroke rejoint l'escouade pour la Saison 4... et achever le jeu malade ? © Warner Bros. Games / Rocksteady

Source : Site officiel du jeu Suicide Squad