Le monde du travail est souvent cruel, et l'industrie du jeu vidéo n'y échappe pas. Preuve en est, même un studio réputé n'échappe pas à certaines crises. Dernièrement, c'est le studio Ready At Dawn qui en a fait les frais, avec une vague de licenciements. On lui doit notamment plusieurs exclusivités PlayStation. Un autre studio, moins connu du grand public, Downpour Interactive, est également concerné. Et pour cause : leurs destins sont tous deux liés à celui de Meta.

Des licenciements qui se multiplient chez Meta

Anciennement connue sous le nom de Facebook Inc., Meta est bien entendu l'entreprise cofondée et dirigée par Mark Zuckerberg qui s'étend désormais au-delà de son réseau social originel. Mais son parcours n'a pas été un long fleuve tranquille ces dernières années. Afin de repartir du bon pied, la firme avait annoncé procéder à une restructuration en novembre 2022. Zuckerberg avait alors annoncé que 13% de ses effectifs, soit 11 000 employés, seraient licenciés. Le patron de l'entreprise avait également déclarer vouloir "réduire les dépenses discrétionnaires et prolonger [le] gel des embauches jusqu’au premier trimestre". Une décision radicale, suivie par l'annonce de 10 000 nouveaux licenciements le mois dernier.

Il y a quelques heures, on a appris que de nouveaux limogeages allaient avoir lieu. Si les équipes techniques et d'ingénieurs seraient les plus concernées, elles ne sont visiblement pas les seules.

Deux studios payent le prix de la restructuration de l'entreprise

Deux studios de développement de jeux vidéo sont également touchés par cet énième vague de licenciements. Ready at Dawn, d'abord, est connu pour avoir développé God of War Chains of Olympus et Ghosts of Sparta sur PSP, ainsi que The Order : 1886 sur PS4. Ces dernières années, il s'est spécialisé dans les productions exclusives à l'Oculus Rift, le casque VR de Meta. Collaborant régulièrement avec le studio, la firme l'a finalement racheté en 2020. On ignore le nombre de personnes touchées, puisque ces licenciements n'ont pour l'heure été dévoilés que par des (ex) développeurs sur les réseaux sociaux.

Mes mots de prédilection sont que je ne peux pas dénigrer Meta. Alors laissez-moi simplement dire que Ready at Dawn était un studio merveilleux rempli de gens incroyables. J'ai vraiment beaucoup appris, y compris d'un collègue en particulier, envers qui je serai éternellement reconnaissant. Colin McInervey, ex-développeur de Ready at Dawn

En plus de Ready at Dawn, une vague de licenciements a également été annoncée il y a quelques heures au sein du studio Downpour Interactive. Celui-ci est aussi familier de la réalité virtuelle, puisqu'on lui doit le FPS Onward, sorti en 2017. Les chiffres concernant le nombre d'employés remerciés ne devraient pas tarder à tomber.