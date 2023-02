En attendant Street Fighter 6 qui est toujours prévu pour le courant de l'année 2023, logiquement en juin à en croire les rumeurs, pourquoi ne pas pas s'intéresser à Street Fighter Duel. Derrière ce nom se cache en fait un jeu mobile qui sera disponible sur iOS et Android. Un titre inédit, plus précisément une collaboration entre Capcom et Crunchyroll Games qui propose une histoire originale.

Street Fighter oui, mais dans votre poche

Dans ce Street Fighter Duel, le joueur devra affronter Seth et l'armée de clones mech de Shadaloo en utilisant une équipe de trois personnes composée de plus de 40 combattants familiers. Ryu, Akuma, Cammy et Chun-Li sont tous confirmés comme étant jouables. Avec des notions de RPG, il est déjà annoncé que le combat se déroule soit en temps réel, soit via une bataille automatique facultative si les joueurs ont envie de rendre tout ça plus rapide. Pour les fans, sachez que des stages classiques et d’autres créés spécifiquement pour le jeu seront inclus au lancement.

Capcom explique que la mise à niveau des personnages dans Street Fighter : Duel débloque de nouveaux combos et capacités signature à utiliser au combat. Tout en précisant que ceux qui recherchent quelque chose d'un peu plus compétitif (donc plus de difficulté) pourront se tourner vers les affrontements en ligne. Ce qui fait évidemment le charme de ce genre de jeu : LE CHALLENGE !

Il est possible de se préinscrire pour le lancement de Street Fighter : Duel aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et dans quelques pays européens, dont le Royaume-Uni. La France ne semble hélas pas incluse dans le lot (pour le moment). Le jeu est prévu pour février (si tout se passe bien).

Que pensez-vous de cette annonce pour le célèbre jeu de combat ? Est-ce un titre qui pourrait vous intéresser ?