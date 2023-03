Qu’il soit sanglant ou non, le survival horror sera à l’honneur en 2023. En réalité, le comeback de ce genre, légèrement boudé par les AAA durant plusieurs années, a commencé fin d’année dernière avec The Callisto Protocol. Puis est arrivé Dead Space Remake au mois de janvier. Resident Evil 4 Remake débarquera quant à lui à la fin du mois de mars et d’autres gros titres comme le nouveau Alone in the Dark ou encore Silent Hill 2 Remake sont attendu dans l’année.

Mais si les AAA horrifiques reviennent sur le devant de la scène, le genre a toujours été très populaire si l’on se tourne vers des titres un peu plus modestes, notamment sur la scène indé ou chez les AA. En 2023 encore, ils sont nombreux à débarquer dont Stray Souls, un survival horror psychologique qui veut faire comme les grands.

Quand Silent Hill Rencontre Blair Witch, ça donne Stray Souls

Stray Souls se présente comme un mélange de Silent Hill et Blair Witch (le film). On y incarna un adolescent, Daniel, qui tente de percer les sinistres secrets d’Aspen Falls, une petite ville paumée envahie de créatures cauchemardesques. D’ailleurs, l’ado ne serait pas totalement étranger dans l’affaire.

Le jeu est développé par le petit studio Jukai Studios qui signe ici son tout premier projet épaulé par l’éditeur Versus Evil (First Class Trouble, Pillars of Eternity 2 : Deadfire). Stray Souls tournera sous Unreal Engine 5 et utilisera également le fameux éditeur de personnage Metahuman développé par Epic et promet une modélisation (et une animation) des visages « très détaillée ».

Côté gameplay, Stray Souls mise sur une vue à l’épaule et compte surprendre les joueurs avec une génération aléatoire des événements paranormaux, de l’apparition des créatures, et même du positionnement des objets dans l'environnement. Chaque partie devrait être unique. Les développeurs parlent d’ailleurs d’une difficulté et d’une précision digne des souls-like, notamment en ce qui concerne les énigmes, et de nombreux choix moraux.

Beaucoup de promesses donc.

Explorez la ville d'Aspen Falls et ses environs pour découvrir un complot malveillant mis en place à la naissance de Daniel. Immergez-vous dans l'histoire de Daniel. Choisissez vos réponses à des moments clés grâce aux options de dialogue, façonnant le ton et la personnalité de Daniel. Combattez des hordes de créatures ou prenez vos jambes à votre cou. Le combat simplifié sans chargements massifs met l'accent sur l'élaboration de tactiques de combat et la gestion des ressources. Les mécaniques aléatoires garantissent que les rencontres avec les ennemis, l'emplacement des objets, les changements météorologiques et les phénomènes étranges se produisent à des endroits différents, rendant chaque partie unique. Résolvez des dizaines d'énigmes astucieuses avec des solutions originales pour mettre votre intelligence à l'épreuve. Description du jeu sur le site officiel

Stray Souls est attendu dans le courant de cette année sur PS5, Xbox Series et PC. Mais aussi sur PS4 et Xbox One si tout va bien.