Stellar Blade débarque en exclu PS5 ce vendredi 26 avril 2024. Les tests de la presse, dont celui de Gameblog, ont été publiés à la levée de l'embargo il y a quelque heures et sont donc disponibles. Pour nous, c'est un beau 8/10 qui correspond à « Très bon ». Un jeu d'action qui tabasse suffisamment pour mériter votre attention, mais qui pèche au niveau du rythme ou encore de l'hyper sexualisation de son héroïne. Un sujet à controverse sur lequel nous revenons avec un avis plus détaillé. Mais un autre point a suscité de vives réactions dès la mise en ligne des tests.

Un patch en catastrophe pour un tag raciste dans Stellar Blade

Stellar Blade sera disponible à minuit sur le PlayStation Store, mais peut-être que certains d'entre vous ont pu se procurer la version physique avant le jour J. Dans les deux cas, bon jeu à vous d'avance ! Dès la parution des tests, une polémique a éclaté après le partage d'une capture du moddeur Lance McDonald. Un internaute connu pour toutes ses découvertes sur les productions FromSoftware comme Elden Ring ou Bloodborne.

Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la présence d'un tag « Hard R (Shop) » sur l'un des murs d'un environnement de Stellar Blade. Quel est le problème au juste ? Il s'agit d'une référence raciste qui renvoie à l'insulte « Nigger ». Un mot évidemment chargé d'histoire et qui n'est pas une simple injure banale. Et ce terme se prononce avec une insistance particulière sur le R final. Un « R dur » et c'est à cela que fait référence le « Hard R ».

Très vite, un porte-parole de Sony a communiqué auprès de nos confrères d'IGN. Selon lui, ce n'était pas intentionnel et il avait promis que ce serait corrigé avec le patch day one. « Le positionnement de deux arts graphiques l'un à côté de l'autre dans Stellar Blade a donné lieu à une phrase inacceptable involontaire. Shift Up n'a jamais eu l'intention de créer des illustrations offensantes et remplacera le graffiti avec la mise à jour day one » (via IGN). Shift Up et Sony ont été très réactifs puisqu'un correctif est déjà disponible pour Stellar Blade. Sur le cliché partagé par Kotaku, on peut constater que le graffiti « Hard R » a bien été effacé au profit de « Crime R ».

Le tag « Hard R » avant la mise à jour (crédits : Lance McDonald).