Alors que l'Epic Games Store frappe fort pour marquer le début de ses Méga Soldes en offrant Death Stranding en tant que premier gros jeu gratuit de cette grosse période de soldes, la concurrence offre elle aussi des cadeaux. Oui, Steam aussi a décidé de faire plaisir à ses utilisateurs. Et si chaque vendredi, et ce pendant tout le weekend un ou plusieurs titres peuvent être testés sans condition, certains éditeurs permettent parfois de carrément récupérer des jeux complet gratuitement sur la plateforme de Valve. Ce sera le cas de Deep Silver qui a tenu à marquer le coup à l'occasion du dixième anniversaire de Metro Last Light.

Metro Last Light gratuit sur Steam

Voilà qui devrait occuper les joueurs qui auraient peur de s'ennuyer pendant ce long weekend. Du 18 au 25 mai 2023, Metro Last Light Complete Edition est gratuit sur Steam. On précise, il ne s'agit pas d'une version d'essai, mais bien du jeu complet. Ce dernier pourra être conservé à vie dans votre bibliothèque. Du moins tant que vous le récupérez avant la fin du temps imparti. Ce serait d'autant plus dommage de passer à côté puisqu'il s'agit d'une version introuvable sur Steam depuis des années. Elle a depuis été remplacée par l'édition Redux. Le jeu d'origine sera donc de retour le temps de quelques jours à l'occasion de son dixième anniversaire.

Notez qu'il s'agit de la Complete Edition qui inclut en plus l'ensemble des DLC et contenus additionnels. Ce sont donc 20 heures de jeu supplémentaires qui sont incluses. Tout comme le mode Ranger et les divers packs qui permettent de prolonger toujours plus l'expérience, qui sera donc dans sa forme originale. Ce FPS particulièrement apprécié est donc un beau cadeau à récupérer sur Steam. Pour vous donner un ordre d'idée, la version Redux hérité d'un joli 9/10 des joueurs basé sur plus de 62 000 avis très positifs

Un franchise à mi-chemin entre Fallout et Stalker

Pour rappel, la série Métro, qui comprend trois jeux à son actif pour le moment, nous raconte l'histoire de plusieurs âmes qui tentent de survivre dans un monde post apocalyptique. Les rares êtres humains encore en vie se sont pour la plupart terrés sous terre, dans les métros notamment. La surface est, en effet, devenue particulièrement hostile. Les radiations y sont nombreuses et d'étranges créatures rôdent.

Mais au fil des événements, le joueur sera obligé de prendre des risques. D'enquêter et de lever le voile sur ce qui se trame réellement hors des sous-sols. Globalement, la franchise a plutôt bien fonctionné et s'avère être plutôt appréciée par la critique et les joueurs. Avec son mélange de Fallout et de Stalker, la série Métro à su embarqué des millions de joueurs dans ses tunnels. Pour l'heure, aucun autre épisode ne semble être prévu, mais on ne sait jamais.