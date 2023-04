Sur Steam c'est parfois une véritable foire au niveau des sorties. Et outre les gros AAA du moment comme le récent portage de The Last of Us, la plateforme de Valve est aussi l'occasion de découvrir des jeux moins ambitieux mais sur lesquels il est intéressant de garder un œil. Soit grâce à leurs mécaniques spécifiques ou soit simplement pour le sujet qu'ils abordent. Partant de ce postulat, voici 5 jeux à surveiller de près sur Steam en ce mois d'avril 2023.

Survival : Fountain of Youth, un jeu de survie chez les Conquistadors

Survival : Fountain of Youth suit la longue tradition des jeux de survie à l'image d'un Sons of the Forest mais souhaite innover notamment dans son contexte et son histoire. En effet au sein de celui-ci vous incarnez un membre de l'équipage de Juan Ponce de León, le célèbre conquistador qui entreprit la recherche de la fontaine de Jouvence. Après un naufrage, vous allez devoir survivre sur une île déserte de l'Archipel des Bahamas. Evidemment pour cela vous allez devoir bâtir un abri, créer des outils ou encore vous défendre contre des prédateurs. L'objectif étant de partir à la recherche de vos compagnons d'infortune et de percer les mystères d'une ancienne civilisation.

Le titre propose notamment plus de 30 espèces différentes à chasser, chacune avec un environnement et des comportements uniques. De plus Survival : Fountain of Youth promet de pouvoir explorer jusqu'à 15 îles uniques pour tenter de percer le secret de la Fontaine de Jouvence. Le titre sera disponible en accès anticipé le 19 avril 2023 sur Steam.

Bramble : The Mountain King , un jeu d'aventure horrifique en plein folklore scandinave

Deux salles deux ambiances. Cette fois on s'intéresse à un jeu d'aventure horrifique : Bramble : The Mountain King. Celui-ci se déroule en pleine Scandinavie et vous plonge dans le folklore nordique pour en extraire le plus effrayant. Vous incarnez Olle, un jeune garçon qui cherche à sauver sa sœur des griffes d'un terrifiant troll. Et autant dire qu'ici on est loin des créatures enchanteresses de Disney. Le jeu est peuplé de monstres de toutes les tailles qui veulent tous votre peau. Mention spéciale à la femme flippante qui sort de l'eau dans la bande annonce ci-dessous.

Forêts magiques, cabane abandonnée dans les bois, montage solitaire... Le jeu promet du très lourd pour les amateurs d'exploration et pour ceux qui veulent se faire une frayeur avec de l'horreur différente de ce que l'on a l'habitude de voir. Ici on est bien loin d'un Resident Evil ou un Dead Space. On est sur un jeu plus poétique et onirique et vraiment très ancré dans l'histoire islandaise. Le jeu sera disponible en accès anticipé le 27 avril 2023 sur Steam.

Ash of Gods : The Way, doux mélange tactique dans l'univers nordique

On reste dans l'univers nordique mais cette fois on quitte l'horreur et l'aventure pour se tourner vers la stratégie et la tactique avec Ash of Gods : The Way, suite du jeu de 2018. Vous incarnez Finn (rien à voir avec Star Wars) un jeune homme dont le seul espoir d'empêcher une nation voisine d'attaquer sa maison est d'utiliser un étrange jeu de cartes. Le jeu reprend d'ailleurs les bases de ce type de loisir avec un système de decks de guerriers et de nombreuses possibilités tactiques.

Comme vous pouvez le voir dans la bande annonce ci-dessous, Ash of Gods : The Way emprunte aussi au jeu d'échecs avec un système de cases à respecter pendant le combat. On fait avancer nos hommes comme des pions et chaque mouvement doit être murement réfléchi. Cerise sur le gâteau c'est en plus artistiquement très beau avec des graphismes façon dessin à la main. Le jeu est prévu pour le 27 avril 2023 en version finale sur Steam.

Live a live, un J-RPG de toute beauté

Changement de décor et cette fois on s'attarde sur Live a live, le J-RPG revient d'entre les morts (plus précisément de la Super Famicom) pour débarquer sur Steam avec de sublimes graphismes 2D HD. Remake de l'original, le titre est l'opportunité de prendre la tête de 7 héros et de traverser les époques. Préhistoire, Chine Impériale, Far West, Fin de l'Ere Edo, présent, futur proche et futur lointain. En plus des graphismes HD, cette nouvelle édition de Live a Live permet de profiter de musiques remastérisées sous la supervision de la compositrice Yoko Shimomura.

C'est forcément l'aspect le plus important du jeu pour un remake, mais il faut bien l'admettre. Le jeu est assez somptueux et il suffit d'admirer la vidéo ci-dessous pour s'en laisser convaincre. Il n'y a pas que Final Fantasy dans la vie et Live a Live mérite bien un peu d'amour. Le jeu sera lui aussi disponible le 27 avril 2023 sur Steam.

Pan'orama, le jeu chill Steam du mois pour se relaxer

Enfin on termine notre sélection avec Pan'orama, le jeu chill par excellence. Le titre est décrit par ses créateurs comme un puzzle games dans laquelle on doit placer des cases et des tuiles pour fabriquer des panoramas plein de douceur et de beauté. Plus exactement votre objectif est de marquer le plus de points possible en connectant des morceaux de terrain entre eux pour créer un environnement plus vaste. Vous collectez des points en plaçant les tuiles colorées pour créer des biomes en constante évolution. À la toute fin on a un peu l'impression d'avoir crée une toile. On retrouve un peu le charme de Monument Valley.

Remplir des lacs, ériger des forêts et des montagnes, construire un village... Le jeu souhaite laisser une vaste place à votre imaginaire et votre imagination est vraiment au cœur du gameplay. Le jeu propose en plus différents biomes pour faire voyage votre esprit. Ce petit jeu sympathique sera lui aussi disponible le 27 avril 2023 sur Steam.

Les 5 jeux du mois sur Steam