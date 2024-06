Chaque année, le mois de juin est marqué par les célébrations du Mois des Fiertés, une période dédiée à la reconnaissance et à la célébration des communautés LGBTQ+. Pour marquer cet événement, de nombreuses entreprises et plateformes s'engagent à promouvoir la diversité et l'inclusion. Parmi elles, DONTNOD Entertainment, sur Steam, la célèbre plateforme de distribution de jeux vidéo, qui offre chaque année le jeu Tell Me Why gratuitement.

Steam et un jeu gratuit tout le mois de juin

Tell Me Why est donc disponible gratuitement sur Steam. Il s'agit d'une aventure narrative développée par DONTNOD Entertainment, le studio français également connu pour des titres comme Life is Strange. Publié par Xbox Game Studios, ce jeu se distingue par sa représentation authentique et sensible des expériences des personnes LGBTQ+ (mais pas que). Le jeu suit l'histoire des jumeaux Tyler et Alyson Ronan, qui possèdent un lien surnaturel unique leur permettant de communiquer par télépathie. Après avoir été séparés pendant dix ans, ils se retrouvent pour affronter ensemble les souvenirs troublants de leur enfance. L'histoire se déroule dans la petite ville fictive de Delos Crossing, en Alaska, où les jumeaux doivent explorer des fragments de leur passé pour découvrir la vérité sur un événement tragique qui a marqué leur famille.

Tell Me Why est avant tout un jeu centré sur la narration. Les joueurs sont plongés dans une histoire riche en émotions, avec des thèmes profonds tels que la famille, l'identité, et la rédemption. Comme dans d'autres titres de DONTNOD, les choix des joueurs influencent le déroulement de l'histoire. Chaque décision peut avoir des répercussions importantes, ajoutant une couche de profondeur et de rejouabilité. Les magnifiques paysages de l'Alaska sont superbement rendus, offrant une atmosphère immersive qui contribue à l'expérience globale du jeu. Les graphismes et la direction artistique jouent un rôle crucial pour immerger les joueurs dans l'histoire des jumeaux Ronan. Bref, une bonne pioche sur Steam que vous pouvez trouver sur ce lien.

Un autre jeu gratuit

Si vous préférez la réflexion et les défis de type casse-tête plutôt que l'aspect narratif, vous devriez envisager de découvrir Plasma. Ce jeu sur Steam vous invite à explorer des environnements divers, à la recherche d'indices et d'objets interactifs. Chaque niveau est pensé comme une énigme complexe, demandant réflexion et ingéniosité pour avancer. Les puzzles sont équilibrés, offrant un défi stimulant sans pour autant être source de frustration. Le lien est par ici.