La plateforme Steam est une véritable mine d’or pour les joueurs PC. Des milliers de jeux pour tous les genres et surtout, des promotions complètement dingues ! Outre les jeux gratuits ou les petites promos sur le pouce, Steam a quelques gros événements en réserve, notamment ces soldes de printemps, actuellement en cours et ce jusqu’au 21 mars à 18h.

Steam lance les soldes de printemps, une vraie folie !

Mais lorsqu’il y a des milliers de jeux à prix cassés, c’est hyper difficile de s’y retrouver. C’est pour ça qu’on a décidé d’y faire un tour pour vous sortir quelques bonnes affaires. On a jeté notre dévolu sur une sélection de gros jeux, ou de jeux extrêmement appréciés et populaires qui affichent un prix sous la barre des 5€. Les temps sont durs pour tout le monde et se faire plaisir à petit prix… ça n’a pas de prix.

Que vous soyez amateurs de FPS compétitifs, amoureux de gestion et stratégie ou plutôt fan de plateformes et autres jeux d’action aventure, vous allez être servis ! De très gros hits sont actuellement à prix cassés, comme Rainbow Six Siege qui, en plus d’être jouable gratuitement ce week-end, est affiché à 3,99€. L’excellent Star Wars Jedi Fallen Order est lui aussi à 3,99€, comme DOOM (2016) ou encore Batman Arkham Knight pour ne citer qu'eux. On retrouvera aussi les légendaire jeux valve à moins de 1€ mais également quelques Tomb Raider qui s'échangeront contre quelques centime seulement. Parfait pour enchainer un peu de nostalgie, surtout si vous venez de faire la compilation Tomb Raider 1-3 Remastered il y a peu. Voici notre sélection, on fait le tour !

Quelques jeux à moins de 1€

Une sélection de gros jeux à moins de 5€ sur Steam

Vous pourrez bien entendu retrouver l'intégralité de ses bons plans et plus encore directement sur Steam.